Doar 1% din kiturile alocate pentru testarea elevilor s-au folosit în şcoli

Cîmpeanu consideră că numărul mic de testări pentru depistarea COVID-19 în şcoli este consecinţa reticenţei părinţilor faţă de testele rapide folosite în prezent, pe care mulţi le consideră ca fiind invazive. „Eu susţin utilizarea acestor teste antigen rapide distribuite într-un număr de 1.850.000 în şcoli, sunt părinţi care trebuie să-şi dea acceptul, şi nu o fac pentru că le consideră invazive. Soluţia ar fi utilizarea unor teste non-invazive. Am făcut această propunere. (...) Am avut discuţii cu ministrul Sănătăţii pe această temă şi sunt convins că există o concentrare pe acest subiect pentru că, într-adevăr, nu merge. Într-o lună şi jumătate am utilizat 19.000 de teste din 1.850.000 de teste. E clar că ceva nu merge”, a afirmat Sorin Cîmpeanu. Acesta a explicat că testele nefolosite în unităţile şcolare nu vor fi irosite şi pot fi folosite „pentru testarea adulţilor”.

Creşte numărul infectărilor în rândul elevilor

În acest context, Ministerul Educaţiei a dat publicităţii un nou bilanţ al infectărilor din unităţile şcolare. Concret, în perioada 15-22 martie 2021 s-a înregistrat o creştere a numărului mediu zilnic de infectări în cazul elevilor şi un trend descrescător al cazurilor în rândul personalului, comparativ cu intervalul de raportare anterior (8-15 martie).

Astfel, un număr de 211 preşcolari sau elevi au fost confirmaţi cu COVID-19 faţă de numai 181 înregistraţi în perioada anterioară. Apoi, la ultima raportare figurează 304 cadre didactice infectate faţă de 321 de cazuri înregistrate în intervalul precedent. Situaţia stă mai rău la numărul claselor sau grupelor care au orele faţă în faţă suspendate din cauza infectărilor cu SARS-CoV-2. Practic, faţă de intervalul precedent, la ultima raportare apar cu aproape 30 la sută mai multe astfel de clase care au trecut integral pe online (304 faţă de 216).