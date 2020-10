Dilema autorităţilor: izolarea populaţiei, sau blocarea spitalelor

(foto) ce arată că, în cel mai fericit caz, dacă numărul infectărilor zilnice se menţine la nivelul actual, de circa 4.000 de cazuri pe zi, de Crăciun, România va ajunge la un număr total de 390.000 de cazuri. În ritmul actual de răspândire a noului coronavirus, România îşi va dubla numărul total de infectări până în decembrie. Acesta este semnalul de alarmă tras de cercetătorul Octavian Jurma, care a întocmit un graficce arată că, în cel mai fericit caz, dacă numărul infectărilor zilnice se menţine la nivelul actual, de circa 4.000 de cazuri pe zi, de Crăciun, România va ajunge la un număr total de 390.000 de cazuri.

Cifrele vorbesc. Cum arată scenariul „optimist“ de Crăciun

„Vom avea 240.000 de cazuri la sfârşitul lunii noiembrie (…). Suntem la o rată de dublare TD mediu de 35 de zile. Această proiecţie este destul de conservatoare, se presupune că intrăm într-un oarecare platou. În 50 de zile vom ajunge la 480.000, chiar în preajma Crăciunului. Curba aceea mică, punctată, este proiecţie instantanee a zilei de astăzi (n.r. – care duce la 390.000 de cazuri pe data de 20 decembrie). Este important de spus, pentru că astea sunt cele mai mici valori (…). Dacă vom coborî la nivelul lor, oricum ne vom apropia de 400.000”, a declarat cercetătorul.

Octavian Jurma spune că în ritmul actual de răspândire a SARS-CoV-2, cele 500 de locuri noi la ATI – despre care ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că au fost create de la începutul lunii acesteia – se vor ocupa într-o săptămână. „Putem lua chiar afirmaţiile domnului ministru. Dacă 5% din cazuri necesită internarea la ATI, în fiecare zi va fi nevoie de 200 de paturi la ATI. O parte se eliberează prin deces, o medie de 79 de decese, deci, practic, e nevoie de 100 de paturi noi pe zi la ATI. Aşa cum se vede, numărul paturilor ATI a rămas mult în urma creşterii numărului de cazuri, ceea ce arată că există o saturaţie, deci pe măsură ce se vor elibera, ele se vor ocupa foarte rapid”, a declarat Octavian Jurma.

Arafat: Intrăm în logica medicinei de dezastre

La rândul lui, şeful DSU, Raed Arafat, a arătat că pandemia de coronavirus a dovedit că sistemele sanitare nu au fost pregătite pentru aşa ceva, iar, având în vedere creşterea cazurilor de infectări din ultima perioadă, este nevoie de adaptarea la noua situaţie. „Noi nu mai vorbim de epidemiologie, încet-încet intrăm în logica medicinei de dezastre”, a spus Arafat. Şi el a avertizat că numărul zilnic de cazuri la terapie intensivă va creşte substantial.

„Poate acest aflux de pacienţi va dura cel puţin vreo 4-5-6 săptămâni. Or să vină din urmă pacienţii care apar acum, cazurile de 3-4-5 mii şi, normal, vin din urmă şi cazurile de terapie intensivă. Dacă luăm numai 5% din fiecare zi să intre în terapie intensivă, ne dăm seama că vom ajunge în anumite zile în care vom avea şi 100 de pacienţi care vor intra în terapie intensivă”, a explicat Raed Arafat.

Singura soluţie: „Lockdown“ în toată ţara

Tocmai de aceea, concluzia cercetătorului Octavian Jurma este că, pentru a coborî numărul infectărilor zilnice la un nivel la care sistemul medical să îl poată gestiona, este nevoie de o carantină de două săptămâni, instituită în toată ţara.

„Să zicem că vrem Sărbători cu mai puţin de 2.000 de cazuri pe zi, deoarece ştim că la 2.500 situaţia devine sustenabilă. Singura problemă e că dacă nu avem acces la ATI, mortalitatea va creşte de 4 ori. Acesta este cel mai vizibil impact al faptului că se vor ocupa complat paturile la ATI. (…) O singură ţară a hotărât să ia măsuri în funcţie de ceea ce doreşte, nu în funcţie ce ceea ce se poate sau nu se poate: Israel. Ei, pe 18 septembrie, au luat decizia să introducă carantina, adică două săptămâni de stat în casă, mandatoriu pentru toată lumea. După 2 săptămâni au obţinut un platou, în jurul datei de 1 octombrie. Au considerat că merită să prelungească această carantină şi, după 30 de zile, pe 18 octombrie, ei au ajuns la 1.800 de cazuri. Astăzi au 1.152. Dacă noi am vrea să facem la fel – şi suntem tot la 4.000 de cazuri – astfel încât în 50 de zile, de Sărbători, să avem sub 2.000 de cazuri (…) singura soluţie este să avem o carantină de două săptămâni”, a concluzionat Octavian Jurma.

Medic: La un caz descoperit avem zece persoane nou-infectate

Opinia cercetătorului timişorean este împărtăşită şi de prof. dr. Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale, care a declarat pentru „Adevărul” că un lockdown de două săptămâni ar scoate România de pe panta ascendentă a numărului de noi infectări.

„O carantinare de două sau chiar trei săptămâni este singura metodă de stopare a avansului luat de numărul de noi infectări cu noul coronavirus. Adică oamenii să lucreze pe cât se poate de acasă. Dacă acest lucru nu este posibil, să le fie permis oamenilor să meargă la serviciu şi înapoi, dar fără rute ocolitoare. Şi, la fel ca în lunile de primăvară, ar mai fi permise drumurile la supermarket, strict pentru aprovizionare şi cam atât, fără biserică, fără sală de sport, fără drumuri relativ inutile. Numai aşa s-ar reduce contactul fizic între persoane şi, implicit, s-ar frâna răspândirea virusului. (…) Nu trebuie uitat că la un caz nou descoperit avem până la zece persoane nou-infectate, dar asimptomatice şi netestate. Deci marţi s-a raportat un număr 4.724 de teste pozitive la noul coronavirus, dar de fapt am avut aproape 50.000 de noi infectări. Şi mare parte din aceşti oameni merg pe stradă sau la cumpărături”, a subliniat prof. dr. Emanoil Ceauşu.

Cât de dure ar trebui să fie noile măsuri de protecţie

Dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, vorbeşte despre măsuri de protecţie mai dure. „Eu cred că actuala situaţie epidemiologică produsă de SARS-CoV-2 necesită un răspuns rapid, un lockdown mai special. Pe lângă închiderea activităţilor didactice indiferent de grad, purtarea măştii în aer liber sau închiderea circulaţiei pe timpul nopţii, de exemplu, ar fi obligatoriu de introdus o serie de norme pentru toate domeniile de activitate. Trebuie să se impună o folosire intensivă a circuitelor pentru clienţi sau angajaţi care să limiteze cât mai mult contactul şi contaminarea persoanelor. Materialele de protecţie nu trebuie să lipsească şi sunt obligatoriu de achiziţionat acele aparate, costisitoare, e adevărat, de dezinfectare a aerului din incinte”, a declarat dr. Carmen Dorobăţ.

Psihiatru: „Am devenit o societate răzgâiată“

Cât îl priveşte pe medicul psihiatru Gabriel Diaconu, acesta a scris pe Facebook că România are nevoie de izolarea la domiciliu pentru toată populaţia. „Fără hard lockdown, vom ajunge curând la 1.000-1.500 de decese pe săptămână, adică vom avea tot atâtea decese într-o lună cât am avut în tot timpul de până acum. Am devenit o societate răzgâiată, care se agaţă de privilegii. Care neagă pericolul pe care îl vede cu ochiul liber. Doar că un «soft lockdown» nu-ţi garantează asta. Nici pe departe. Nicăieri mai sus nu am scris că tu ai să fii ferit. Nicăieri mai sus n-am scris decât adevărul evident: că tu vei fi printre următorii care vor face boala. Pentru o lună de salariu. Sau pentru o lună de profit. Principalii actori care pun presiune pentru acţiuni de tip «soft» sunt cei economici. (…) Eu sunt medic. Şi sunt pentru hard lockdown. Aşa cum am fost obişnuit să iau decizii grele pentru pacienţii mei încât să nu plătească inutil cu viaţa, aşa gândesc şi scriu şi acum”, a scris psihiatrul Gabriel Diaconu.

Cel mai negru bilanţ al deceselor, înregistrat marţi

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, marţi, 4.724 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, numărul total al cazurilor de COVID-19 ajungând la 217.216. De asemenea, s-au înregistrat şi 104 decese, cel mai mare număr de la declanşarea pandemiei, bilanţul fiind de 6.574. În prezent, 824 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă. În Bucureşti, incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori a scăzut la 3,18. (Daniela Şerb)