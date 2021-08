Delta, virusul invizibil: Când pătrunde în organism nu e recunoscut de anticorpii formaţi prin vaccinare sau boală

SARS-CoV-2 este un virus cu abilităţi cameleonice de invidiat, atrage atenţia directorul Institutului Naţional de Pneumologie „Prof.dr. Marius Nasta” din Bucureşti, medicul Beatrice Mahler. „Acea linişte pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care ştiam că 70% din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniştitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă linişte. Pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care îşi modifică caracteristicile”, a explicat specialistul.





Acest nou virus nu doar că are o capacitate de infecţie mai mare, a adăugat medicul, reuşind să se transmită mai uşor la mai multe persoane, dar are şi capacitatea de a-şi masca receptorii, astfel încât atunci când pătrunde în organism el să nu fie recunoscut de anticorpii formaţi: „Indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinaţi. Prin urmare, lucrurile sunt puţin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale şi al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om”, a mai spus dr. Beatrice Mahler.

Varianta Delta se poate lua foarte uşor

Medicul mai spune că ştie pacienţi care s-au infectat cu tulpina Delta după ce au petrecut în spaţii deschise, alături de persoane vaccinate sau cu teste făcute. „În acest moment, România încă are o incidenţă scăzută a cazurilor, raportat la ce se întâmplă în ţările învecinate, însă ar fi foarte bine ca toţi cei care ştiu că ajung în locuri aglomerate ar lua ca măsură de precauţie existenţa unei doze de anticorpi care să-i protejeze de o eventuală infectare, pentru că astfel de situaţii, chiar dacă vorbim de mediul exterior, de locuri care în acest moment nu prevăd masca, în condiţiile în care varianta Delta există la una dintre persoanele aflate în zona respectivă, ea poate să fie luată extrem de uşor, pentru că are un risc crescut de contagiune”, a avertizat dr. Beatrice Mahler.





Specialistul s-a arătat îngrijorat de faptul că România se află pe un trend ascendent al îmbolnăvirilor, la fel ca şi ţările din jur care au un procent mai mare de persoane vaccinate: „Mască purtată şi limitarea adunărilor – restricţii pe care le cunoaştem şi la care, din păcate, probabil vom ajunge şi noi în toamnă, ţinând cont de faptul că urmează cu certitudine foarte mare ca numărul de infectări să crească şi în România, deoarece statistic vedem că lucrurile o iau în acea direcţie”, a punctat Beatrice Mahler.

Managerul consideră că populaţiei ar trebui să i se explice în continuare că până la urmă, vaccinul anti-COVID oferă acea doză de anticorpi care protejează nu neapărat împotriva bolii, ci împotriva unor forme severe de boală.

„Merg pe varianta optimistă“

Şi pentru dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase, directorul medical al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş” din Capitală, este de neînţeles de ce unii oameni stau în aglomeraţii fără mască şi fără distanţare. „Nu sunt neapărat îngrijorat, dar îmi pun semne de întrebare în momentul în care-i văd pe cei care sunt în jurul meu. Adică mă întreb dacă într-adevăr îşi dau seama că vom mai avea mici probleme – sau nu chiar mici – până când vom închide pandemia. Spun mici aşa, pentru că prefer să privesc lucrurile dintr-o perspectivpă optimistă. Sper că lumea se vaccinează, mai ales persoanele vulnerabile, protejându-se astfel. Pentru că, altminteri, este un risc. Şi dacă nu respectăm nici măsurile de precauţie de care am tot auzit de la începutul pandemiei şi nici nu ne vaccinăm, probabil că vom avea de suferit. Şi cei care se vor interna vor face forme severe şi îşi vor pune viaţa în pericol”, a avertizat dr. Marinescu.

Ce se întâmplă acum în spitale

Creşterea numărului de cazuri din ultima perioadă începe să se vadă şi la nivelul spitalelor. La Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.dr. Matei Balş”, situaţia este echilibrată în acest moment. „Este o creştere uşoară a numărului de internări de la o săptămână la alta. Probabil că va fi mai rău de acum încolo”, estimează directorul medical al unităţii sanitare.





Situaţia de la „Marius Nasta” este una bună, a apreciat managerul: „În acest moment, nu avem pacienţi internaţi. Cei care au venit au avut nevoie de evaluări de zi. Am avut şi pacienţi vaccinaţi care au trecut prin boală, dar au avut simptomatologie extrem de uşoară, simptomatologie care s-a remis în două, trei zile şi, atenţie, cel puţin la cazurile pe care le cunosc eu, au fost pacienţi care au petrecut în aer liber fără mască, într-un mediu în care aparent toată lumea trebuia să fie vaccinată sau cu test făcut”.