COVID-19 nu este ceea ce se credea: Infecţia cu SARS-CoV-2 produce o boală vasculară, nu una respiratorie

Astfel, cercetătorii au explicat de ce, în anumite cazuri, în general grave, COVID-19 produce diverse afecţiuni tomboembolice, care mai apoi evoluează nefavorabil pentru pacienţi în accidente vascular-cerebrale, insuficienţă cardiacă sau respiratorie

Un studiu publicat pe 30 aprilie 2021, în „Circulation Research”, o publicaţie medicală specializată pe afecţiunile cardiovasculare, arată că boala COVID-19 este în primul rând una vasculară, demonstrând exact modul în care virusul SARS-CoV-2 atacă sistemul vascular la nivel celular.

„Mulţi oameni cred că este o boală respiratorie, dar, de fapt, este o boală vasculară. Acest lucru ar putea explica de ce unii oameni au accident vascular cerebral şi de ce unii oameni au probleme în alte părţi ale corpului. Elementul comun dintre ei este că toţi au suporturi vasculare”, spune Uri Manor, coautor principal al studiului şi director la Waitt Advanced Biophotonics Core.

Dr. Mahler: „Boala nu este respiratorie! Clar!”

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitală, a explicat pentru „Adevărul” că infecţia cu SARS-CoV-2 este o una virală, care pătrunde în organism pe cale respiratorie şi care, la o anumită parte din populaţie, declanşează o reacţie inflamatorie puternică.

„Această reacţie inflamatorie este sistemică, impactează şi declanşează acea furtună de citokine. Aceasta duce la procese de coagulare prin activarea coagulării la nivelul vaselor de sânge din întregul organism. Întotdeauna, procesul de inflamaţie, în orice zonă a organismului se găseşte, este urmat de un proces de coagulare, tocmai ca urmare a acestor citokine inflamatorii. Aceasta este regula. Fiind o inflamaţie sistemică, toate vasele din organism pot fi afectate de această furtună de citokine, dar nu întotdeuna declanşează activarea coagulării în toate vasele. Pentru unii, se activează vasele coronare, adică de la nivelul inimii, pentru alţii, în creier, pentru alţii, în membre. Şi, într-adevăr, se pare că această inflamaţie puternică activează coagularea la nivelul vaselor. Boala nu este respiratorie! Clar! Cel mai mare impact îl are pe funcţia respiratorie la debut, adică după primele zile, însă ca o consecinţă a infecţiei virale, complicaţiile pe care le au aceşti pacienţi sunt, în majoritatea lor, vasculare”, a explicat medicul pneumolg felul în care virusul se comportă în organism.

Unde începe şi cum evoluează infecţia cu SARS-CoV-2

În concluzie, modalitatea prin care virusul pătrunde în corp este respiratorie.

După ce virusul pătrunde în organism, foarte multe persoane rămân cu simptomatologie din sfera ORL sau tipică de infecţie virală, iar pentru cei cu forme moderate-severe, declanşează în organism acea furtună de citokine care blochează într-o primă etapă săculeţii alveolari, alveolele pulmonare şi impactează respiraţia în mod direct, iar în următoarele zile, declanşează procese de coagulare la nivelul vaselor.

„Din 2007, eu, ca medic specialist, am văzut ischemii acute de membre inferioare doar două până la COVID, când am avut în această perioadă, şapte. Au aceşti pacienţi nişte complicaţii ca urmare a coagulării vaselor, extrem de brutale. Evoluţia nu prea poate fi oprită la un pacient COVID care are ca şi complicaţie infarctul. Şi atunci, decedează. Da, este o afecţiune vasculară sistemică cu complicaţii vasculare, care impactează şi alte organe: funcţia respiratorie a fost cea mai evident impactată”, a declarat dr. Beatrice Mahler.

Dr. Andreea Moldovan: „COVID-19 afectează tot organismul”

La rândul ei, dr. Andreea Moldovan, medic de boli infecţioase la Spitalul din Braşov, a explicat pentru „Adevărul” că boala COVID-19 este una complexă, care poate afecta diverse organe.

„Suspiciunea aceasta de afectare tromboembolică s-a ridicat undeva din primele luni de boală, nu chiar de la început, drept pentru care au început să se folosească acele anticoagulante care sunt recomandate constant în prezent. E un studiu care certifică, suplimentar, un lucru care se ştia şi care se aplica din punct de vedere terapeutic”, a explicat dr. Andreea Moldovan.

Dr. Emanoil Ceauşu: „Absolut toţi bolnavii au sistemul vascular afectat”

Profesorul Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale, a explicat pentru „Adevărul” de ce, în primă fază, s-a considerat că boala produsă de infectarea cu SARS-CoV-2 este una respiratorie. „Acum un an a atras atenţia afectarea pulmonară foarte violentă. După ce s-a aprofundat problema, am observat că aceasta pleacă de la inflamarea tuturor vaselor mici, inclusiv a celor din plămâni. După aceea s-au observat trombozele şi, foarte important, s-a ajuns la concluzia că nu toţi cei care au COVID-19 au afectare pulmonară, dar absolut toţi bolnavii infectaţi cu SARS-CoV-2 au afectat sistemul vascular. Într-o proporţie mai mare sau mai mică. Oricum, formarea cheagurilor de sânge este un fenomen ce se întâmplă şi în cazul altor virusuri”, a subliniat medicul. (Daniela Şerb, Valentin Bolocan)