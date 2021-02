Cercetător: Tulpina din Marea Britanie ar putea fi întâlnită în 1% din cazurile pozitive din România. Cum se pregătesc autorităţile

Dr. Mihai Dimian este prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) şi coordonator al echipei de cercetători români şi străini implicaţi în secvenţierea SARS-CoV-2. Cercetătorul a vorbit luni seara despre noile variante ale virusului, cu o contagiozitate ridicată: cea din Marea Britanie, cea din Africa de Sud şi cea din Brazilia.

„În România se fac foarte puţine secvenţieri: câteva sute în luna ianuarie, comparativ cu peste 100.000 făcute în Marea Britanie. Nu putem avea o estimare precisă (cu privire la răspândirea B.1.1.7 în România – n.r.). Putem porni de la o limită joasă, aceea în care vedem că avem 20 de cazuri pozitive din aproximativ 60.000, pentru că ne referim doar la primele 3 săptămâni din luna ianuarie. Deci, vorbim de 1 la 3.000, dar bineînţeles că estimarea nu este cea reală. Pe de altă parte, MedLife a publicat zilele trecute un studiu în care spun că au ales 78 – cred – de tulpini aleatorii şi au identificat zeci dintre ele. E greu de crezut că suntem chiar la cazul 1 din 8. (…) Cred că suntem undeva la 1 la 1.000. Ce a fost depistat e 1 la 4.000, dar cred că suntem mai jos de 1 la 1.000. Între 1 la 1.000 şi 1 la 100 din cazurile pozitive determinate. Noi aveam multe nedeterminate, pentru că nu se fac suficiente teste”, a declarat prof.dr. Mihai Dimian la Digi 24.

Varianta din Brazilia nu a fost găsită în România

Despre varianta braziliană a SARS-CoV-2 nu se ştiu foarte multe în România, ea nu a fost identificată aici, spune cercetătorul. „Se fac câteva sute de secvenţieri pe lună şi, dintre acestea, momentan vedem că s-au identificat 20 de cazuri de infectare cu noua tulpină din Marea Britanie. Din literatura de specialitate putem vedea că sunt 12 mutaţii în proteina de prindere a virusului. Spre deosebire de cea din Marea Britanie care are 8 mutaţii, (cea braziliană – n.r.) poate avea un efect diferit. Unul dintre aspectele care ne interesează mai mult este modul prin care am putea să o identificăm fără o secvenţiere care durează 7-10 zile. În privinţa celei din Marea Britanie, există un anumit semnal dat de testele pe care le avem la dispoziţie şi care conţin şi gena S (spike – n.r.). Nu se ştie dacă această variantă de preselecţie a probelor pentru secvenţiere va funcţiona şi în cazul variantei braziliene”, a mai spus prof.dr. Mihai Dimian.

Cu privire la eficacitatea vaccinurilor împotriva celor trei tulpini mai contagioase, biostatisticianul Valentin Pîrvu spune că veştile sunt bune.

„Şi asupra acestei tulpini (din Marea Britanie – n.r.)şi chiar şi asupra celorlalte (din Africa de Sud şi din Brazilia – n.r.) acest vaccin este foarte eficace cu privire la bolile severe şi decese – peste 90%. Acuma, în faţa bolii generale provocate de tulpina din Africa de Sud sau din Brazilia, vaccinurile au o eficacitate mai mică, în jur de 50-60%. Dar una e să ai o răceală şi alta e să ajungi în spital. Deci, odată ce eşti vaccinat, ai o garanţine de 90% că nu o să ajungi în spital şi, şi mai bine, că nu o să ajungi la cimitir”, a declarat Valentin Pîrvu.

Autorizarea celui de-al treilea ser anti-COVID vine cu 180 de centre de vaccinare noi

Şeful Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea, Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că odată cu sosirea în ţară a celui de-al treilea ser anti-COVID vor fi deschise încă 180 de centre unde acesta va putea fi inoculat populaţiei. Până atunci, autorităţile vor decide cine va fi vaccinat cu serul britanic

Autorităţile sanitare urmează să decidă, săptămâna acesta, cine se va putea vaccina cu serul de la AstraZeneca, în condiţiile în care studiile clinice realizate de compania britanică (în baza cărora a fost autorizat serul) au fost făcute pe pacienţi de până la 55 de ani. 1,3 milioane de doze din vaccinul AstraZeneca sunt programate să ajungă în următoarele două luni în România

Informaţia a fost prezentată, marţi, în conferinţa de presă a Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), condus de medicul militar Valeriu Gheorghiţă.

„Pe data de 29 ianuarie, Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat acordarea autoriaţiei de condiţionare de punere pe piaţă pentru vaccinul AstraZeneca. Este al treilea vaccin autorizat împotriva COVID-19 autorizat de EMA. Datele de eficacitate sunt în jur de 60% şi se poate administra persoanelor de peste 18 ani. (…) În studiile clinice desfăşurate care au stat la baza autorizării acestui tip de vaccine, majoritatea datelor sunt disponibile pentru grupa de vârstă de până la 55 de ani. Ca atare, rămâne să luăm în cursul acestei săptămâni o decizie, după ce vom primi un punct de vedere de la comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi de la Agenţia Naţională a Medicamentului cu privire la care va fi intervalul de vârstă pentru care vom folosi vaccinul de la AstraZeneca în România, ţinând cont de datele care se regăsesc în momentul de faţă în rezumatul caracteristicilor produsului”, a declarat dr. Valeriu Gheorghiţă.

Ce au decis alte ţări

Şeful CNCAV a arătat că alte ţări europene au decis să nu administreze vaccinul persoanelor cu vârste de peste 65 de ani. „Din ce am regăsit în spaţiul public, sunt ţări precum Italia, care a limitat grupa de vârstă până la 55 de ani, iar alte ţări, precum Germania, Austria, până la 65 de ani. Am cerut un punct de vedere oficial de la compania AstraZeneca, chiar în cursul acestei zile am avut o întâlnire cu reprerzentanţii companiei, inclusiv de la nivel european, în care ni s-au prezentat toate datele de eficacitate, toate datele care reies din studiile clinice, aşa încât în cursul acestei săptămâni să fim în măsură să luăm decizia potrivită pentru administrarea acestui tip de vaccin pe teritoriul României”, a declarat medicul militar.

Vaccinul AstraZeneca va ajunge în 180 de centre noi

Din 15 februarie vor mai fi deschise 180 de centre de vaccinare noi. „Urmează să le deschidem, în ideea de a distribui şi utiliza vaccinul de la AstraZeneca, aşa încât, în funcţie de decizia pe care o vom lua vizavi de persoanele eligibile pentru acest vaccin, se vor deschide sloturi de programare în aceste noi centre”, a declarat dr. Valeriu Gheorghiţă. Medicul militar a spus că România este în prima jumătate a ţărilor europene - peste media europeană - în ceea ce priveşte numărul de doze administrate raportat la suta de locuitori, potrivit datelor UE.

„Aş putea spune că suntem chiar pe locul 4, cu un nivel de acoperire de 3,75% faţă de o medie a UE de 2,95%”, a spus şeful CNCAV.

Câte doze de vaccin vom primi în următoarele două luni

Cu privire la dozele de vaccin produse de Pfizer/BioNTech, până la sfârşitul lunii martie, România ar urma să primească în jur de 2,5 milioane de doze, a declarat, la rândul său, vicepreşedintele CNCAV Andrei Baciu.

„Cu privire la dozele produse de compania Moderna, săptămâna trecută am fost anunţaţi de companie că va exista o reducere de 20% a dozelor livrate pe parcursul lunii februarie, doze care vor fi recuperate însă până la sfârşitul lunii martie, şi vorbim aici de un total de 430.000 de doze. Începând cu vinerea trecută, avem un nou vaccin produs de către AstraZeneca, vaccin care, din estimările pe care le avem până la acest moment, pentru februarie şi martie României îi vor reveni 1,3 milioane de doze. Pentru luna februarie vom primi în jur de 800.000 de doze, cel mai probabil în trei tranşe”, a anunţat vicepreşedintele CNCAV.

Potrivit preşedintelui CNCAV, până acum au fost recepţionate 948.149 de doze de la compania BioNTech Pfizer şi au fost distribuite 784.109, stocul existent ieri, la nivelul centrelor regionale, fiind de 164.040 de doze. Dr. Gheorghiţă a informat că livrarea următoarei tranşe de vaccin de la compania BioNTech Pfizer este estimată pentru 8 februarie, circa 163.800 de doze.

De la compania Moderna au fost recepţionate 36.000 de doze, în două tranşe.

„Stocul la acest moment este de 36.000, iar, începând cu data de 3 februarie, adică de mâine (n.r. – astăzi), se va face distribuţia primelor 26.210 la nivelul centrelor de stocare”, a explicat medicul, care a arătat că imunizarea cu serul de la Moderna începe pe 4 februarie.

578 de centre de vaccinare deschise în prezent

Valeriu Gheorghiţă a precizat că la nivel naţional sunt active 578 de centre de vaccinare anti-COVID, 269 pentru etapa I, 212 pentru etapa a II-a şi alte 97 gestionate de MApN şi MAI. Şeful CNCAV a arătat că, începând cu data de 3 februarie şi până pe 14 aprilie, sunt programate pentru imunizare 574.544 de persoane pentru doza 1 şi 931.331 pentru rapel.

„Numărul de centre de vaccinare active, la acest moment, la nivel naţional: sunt 578 de centre, din care pentru etapa I, care continuă efectuarea rapelului, 269 de centre, acestea urmează să fie închise în perioada următoare, după ce se definitivează etapa de vaccinare cu doza de rapel. Am şi cerut, până vineri, de la Direcţiile de Sănătate Publică, să ni se comunice centralizat momentul în care se va termina rapelul pentru fiecare centru şi data la care se preconizează închiderea acestor centre”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Şeful CNCAV a precizat că pentru etapa a II-a de vaccinare sunt prevăzute 212 centre cu 337 de fluxuri, „asigurând o capacitate de vaccinare de circa 20.220 de persoane”. „La acestea se adaugă 97 de centre din reţeaua MAI şi MApN, reprezentând, de fapt, 37 de centre din reţeaua MAI şi 60 de centre în reţeaua MApN, dintre care 14 sunt cele din prima etapă, spitalele militare şi institutele medico-militare” , a declarat Gheorghiţă.