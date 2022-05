Ce spun medicii despre doza a patra de vaccin COVID-19. „Spre toamnă ne aşteptăm la un nou val de infectări. A început din nou Delta să-şi facă de cap

Persoanele care au peste 18 ani pot merge începând de luni în centrele de vaccinare ori la medicul de familie pentru a face a patra injecţie anti-COVID cu serul Pfizer, dacă au trecut patru luni de când au primit doza booster (a treia doză). Dovada vaccinării cu doza a 4-a va fi reprezentată de adeverinţa de vaccinare, generată din Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, sau de certificatul digital, anunţă autorităţile.

Profesorul Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Bucureşti, susţine că decizia Ministerului Sănătăţii este una benefică.

„Aşteptam o astfel de hotărâre şi toată lumea vaccinată ar trebui să facă această a patra doză de vaccin ARN mesager pentru că numărul de anticorpi a scăzut în timp şi devenim mai vulnerabili. Sigur, în primul rând vorbesc de persoanele în vârstă şi de cei cu alte afecţiuni la care infectarea cu noul coronavirus are efecte mai puternice. Totuşi, repet, toată lumea care are cel puţin 18 ani şi este vaccinată ar trebui să facă şi această doză a patra de rapel. Suntem într-o situaţie endemică şi oricum spre toamnă ne aşteptăm, cu siguranţă, la un nou val de infectări mai ales că alături de Omicron a început din nou să-şi facă de cap şi Delta care are simptome mai puternice. Practic, vom proceda ca la gripă, probabil, adică ne vom vaccina în fiecare an”, a precizat profesorul Emanoil Ceauşu.



Ce spun studiile

Datele privind eficacitatea celei de-a patra doze provin din Israel şi arată o creştere a nivelului de anticorpi fără a ridica probleme de siguranţă. Un studiu israelian din perioada când varianta Omicron, cea mai contagioasă, era deja dominantă, arată că a patra doză de vaccin anti-COVID de la Pfizer reduce cu aproape 80% riscul de deces după infectarea cu SARS-CoV-2, faţă de 3 doze. În ianuarie, Israelul începea campania de vaccinare cu a patra doză în rândul vârstnicilor de peste 60 de ani. După două luni, erau imunizaţi suplimentar cu vaccinul Pfizer aproape 750.000 de oameni. S-a observat că rata mortalităţii din cauza COVID a fost cu 78% mai mică faţă de cei vaccinaţi cu 3 doze. „În rândul receptorilor celei de-a patra doze de vaccin s-a observat o diminuare cu 78% a ratei mortalităţii cauzate de COVID-19, în comparaţie cu grupul nevaccinat” cu a patra doză, adică cu grupul vaccinat cu a treia doză, relevă studiul efectuat de Clalit, cel mai mare furnizor israelian de servicii de sănătate, împreună cu două centre academice israeliene.

Un nou val nu poate fi evitat

De altfel, experţii spun că, din toamnă, un nou val COVID va pune stăpânire pe Europa şi implicit pe România. Între timp, Africa de Sud, SUA şi China se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri. Mai exact, în Statele Unite, numărul persoanelor spitalizate în urma infecţiei cu coronavirus a crescut cu 21% în două săptămâni. Circa 18.918 pacienţi se află în spitalele de pe teritoriul ţării pentru a primi tratament contra acestei boli virale. În acest context, administraţia Biden a lansat un nou avertisment potrivit căruia Statele Unite ar putea înregistra 100 de milioane de cazuri pozitive de COVID-19 în toamnă şi iarnă.

Două noi subvariante Omicron, la originea noului val

Două noi subvariante de Omicron, a căror virulenţă nu a fost încă determinată, se află la originea noului val al pandemiei de COVID-19 din Africa de Sud, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). „Oamenii de ştiinţă sud-africani care au identificat Omicron la sfârşitul anului trecut au semnalat în prezent alte două subvariante de Omicron, BA.4 şi BA.5, ca fiind la originea creşterii cazurilor în Africa de Sud”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. În acelaşi timp, China se loveşte în prezent de cel mai puternic acces al epidemiei cauzate de SARS-CoV-2 din primăvara anului 2020. Beijingul a închis recent zeci de staţii de metrou pentru a combate epidemia de, restricţionând circulaţia locuitorilor. Tot aici, complexurile rezidenţiale în care au fost raportate infecţii sunt închise cu lacăte pentru a împiedica locuitorii să plece. Şi în Coreea de Nord se pare că sunt probleme după ce locuitorilor din Phenian li-a ordonat brusc să se întoarcă acasă, marţi după-amiază. Unele surse vorbesc despre un „lockdown naţional”, altele, despre „o problemă naţională”.

Virusul va continua să dezvolte mutaţii

Noi creşteri ale numărului de cazuri de COVID-19 sunt posibile, în contextul în care virusul SARS-CoV-2 va continua să dezvolte mutaţii şi, din acest motiv, ţările din UE trebuie să dispună de planuri care să le permită să revină rapid la starea de urgenţă sanitară şi ar trebui, de asemenea, să accelereze vaccinările, a anunţat comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, Stella Kyriakides. Într-un document care prezintă strategia UE pentru faza post-urgenţă a pandemiei, Bruxelles-ul a îndemnat guvernele europene să continue să depună eforturi pentru imunizarea persoanelor încă nevaccinate împotriva COVID-19, în special a copiilor, înainte ca noul an şcolar să înceapă în toamna acestui an.