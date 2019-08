Ce pedepse primesc criminalii, violatorii şi pedofilii în alte ţări din Uniunea Europeană

În majoritatea ţărilor din UE, violenţa sexuală se pedepseşte cu închisoarea de până la 20 ani şi doar în cazuri în care infracţiunea are ca urmare moartea victimei, se poate acorda pedeapsa maximă, însă guvernele străine investesc foarte mult în prevenţie şi în reabilitarea foştilor infractori.

În Franţa, agresiunile sexuale, altele decat violul, se pedepsesc cu 10 ani de închisoare şi cu amendă de 150.000 de euro, dacă sunt comise asupra unui minor peste 15 ani. În cazul unui viol asupra unui minor sub 15 ani, pedeapsa maxima poate ajunge la 20 ani inchisoare.

În Spania, agresiunile sexuale asupra copiilor mai mici de 13 ani, prin acte de violenţă sau ameninţare, sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 10 ani.

În Italia, relaţiile sexuale cu un minor sunt condamnate cu pedepse care pot ajunge la 10 ani, iar coruperea de minori este pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Doar în anul 2015, în Uniunea Europeană au avut loc aproximativ 215.000 de agresiuni sexuale reclamate la poliţie, dintre care, 80.000 au fost infracţiuni de viol. 9 din 10 victime ale violului au fost fete şi femei.

În 2018, aveau loc, în medie, 2,5 violuri pe zi, conform statisticilor Poliţiei Române.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi seară că Guvernul va da o ordonanţă de urgenţă care să prevadă închisoarea pe viaţă pentru criminali, violatori şi pedofili. „Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate”, a subliniat Dăncilă.

„Vă mai promit un lucru: am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da o ordonanţă de urgenţă pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv însăsprirea predepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean”, a declarat premierul