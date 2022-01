Anunţul unui reputat medic român: „Acest val va fi ultima strigare”. Când scăpăm de pandemie şi de restricţii

Bucureşti este deja sub asaltul Omicron, tulpină care a ajuns majoritară în spitalele Capitalei, iar în alte câteva oraşe mari se întâmplă acest lucru. Pe de o parte, e o veste bună, spune doctorul Adrian Marinescu, pentru că această tulpină a SARS-CoV-2 dă de regulă forme uşoare şi medii ale bolii COVID-19, iar mortalitatea şi spitalizarea sunt mult reduse în comparaţie cu celelalte variante ale virusului.

Există însă şi un alt aspect, de data aceasta negativ. Medicii vor face faţă cu greu acestui val, din cauză că vor avea mult mai mulţi pacienţi, dată fiind contagiozitatea tulpinii, astfel că vor reuşi cu greu să-i examineze şi să le facă evaluările. Vor fi în mod cert, mai spune medicul, mai multe infectări decât în valul anterior.

„Mă aştept să fie mai multe cazuri, mai ales că se testează mai mult, iar boala se transmite mai uşor. Cele mai multe cazuri vor fi însă uşoare sau medii. Acum mai e şi discuţia că va fi complicat, şi v-o spune medicul, o spun cei care lucrează în general în circuitul COVID, va fi foarte greu de evaluat un număr foarte mare de pacienţi într-un timp scurt. În Bucureşti vorbim deja de predominanţa variantei Omicron. În ţară, încă nu, dar în curând va fi toată România”, explică Marinescu.

Spre deosebire de valurile anterioare, valul 5 se va consuma mai repede, dată fiind transmisibilitatea uriaşă a noii tulpini. Apogeul este aproape, însă şi declinul va fi mai rapid, chiar dacă va dura câteva săptămâni. „Vârful valului va fi undeva în jumătatea lunii februarie, sigur plus-minus, atunci ar trebui să fie intensitatea maximă. Iar scăderea nu va fi peste noapte, ci se va întâmpla treptat. Dar mă aştept ca după luna martie situaţia să înceapă să se echilibreze. Ceea ce înseamnă că avem acum nişte săptămâni care vor fi complicate, din păcate”, avertizează Marinescu.

„După acest val mă aştept ca vara să fie deja liniştită”

Reputatul medic are şi o veste excelentă pentru toţi cei care s-au săturat de pandemie. După acest val 5 vom începe să convieţuim cu virusul, iar pe fondul imunizării prin vaccinare, dar şi prin trecerea prin boală, COVID-19 va deveni o afecţiune mult mai uşor de tratat şi mai puţin severă. De asemenea, începând din această vară, dacă nu vor apărea noi variante mai agresive ale virusului, ar trebui să ne putem întoarce la normalitate.

Astfel, după anunţurile venite din ţări ca Marea Britanie şi Israel, ţări care au început deja să renunţe la restricţii, în cea mai mare parte a lumii se va reveni la situaţia de dinainte de apariţia SARS-CoV-2. Iar România nu va avea motive să facă excepţie.

„Valul acesta va fi ultima strigare. Nu înseamnă că dispare virusul, dar mă aştept să fie ultima strigare cu impact important în populaţie. Vor exista în continuare cazuri care însă mă aştept să fie în număr mai mic, la nivel de regiune. Nu ştiu cât vor ţine de sezon, pentru că virusul nu e neapărat sezonier, dar mă aştept ca lucrurile să se schimbe treptat şi să fie punctul în care să nu mai fie nevoie de măsuri efective, să nu mai fie necesare. Şi vom reuşi să convieţuim cu virusul. După acest val mă aştept ca vara să fie deja liniştită. Mă aştept ca din vară să se întâmple toate acestea, adică să revenim la normalitate, să ne bucurăm de lucrurile pe care le puteam trăi în mod normal, la o viaţă normală”, e vestea bună dată de Marinescu.

Chiar dacă numeroşi infecţionişti şi epidemiologi cred că există riscul apariţiei unor tulpini mai agresive, directorul medical de la „Matei Balş” este aproape sigur că pentru SARS-CoV-2 a început declinul.

„Teoretic, da. Teoretic, mai pot să apară şi alte variante periculoase ale SARS-CoV-2. Dar mai degrabă teoretic, personal, chiar nu cred că se va întâmpla asta. Practic, orice virus are un ciclu şi are o evoluţie naturală. Chiar şi gripa spaniolă a ţinut trei ani şi nu am mai avut-o în continuare. Sigur, la nivelul acelui tip de virus, pentru că virusuri gripale şi coronavirusuri am mai avut, avem şi vom avea tot timpul. Discutăm strict de ceea ce face SARS-CoV-2. Cu răbdare va fi bine”, a conchis Adrian Marinescu.

