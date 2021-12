Zeci de primari şi viceprimari din ţară, sfătuiţi de ambasadorul Valeri Kuzmin să trateze critic „acuzaţiile mincinoase” aduse Rusiei

Zeci de primari şi viceprimari din ţară au răspuns vineri unei invitaţii a Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Chemaţi la o întâlnire cu titlul pompos „Oportunităţi de cooperare bilaterală”, dedicată oficial unor teme economice, factorii locali de decizie prezenţi la eveniment au fost sfătuiţi, printre altele, să „trateze în mod critic acuzaţiile mincinoase, puse în circulaţie de mass-media de trend majoritar, mainstream, la adresa Rusiei”.

Întâlnirea a fost organizată de Ambasada Rusiei la Bucureşti cu sprijinul «Romanian Investment Zoom Program».

Unul dintre participanţii la eveniment este Gabriel Pleşa, primarul municipiului Alba Iulia. Într-o intervenţie pentru G4Media, edilul din Alba Iulia spune că a primit invitaţia acum zece zile şi s-a prezentat pentru că este „un om de onoare”. El recunoaşte că ambasadorul Kuzmin a vorbit pe teme politice, deşi invitaţii fuseseră „ademeniţi” cu perspective economice.

„În speech-ul domnului ambasador a făcut referire ceva de genul că nu este o situaţie atât de tensionată pe cât este prezentată, dar a trecut repede peste asta, am trecut la lucruri economice. Eu am confirmat că merg acum şapte-opt zile, sunt un om de onoare şi au zis foarte clar că e o întâlnire de teme economice. Dacă erau alte discuţii categoric n-aş fi mers. Acum zece zile când am primit această invitaţie situaţia nu era aşa tensionată. Nu cred că ăsta e scopul, dar ce să spun, nu că n-ar fi posibil. Acolo am discutat de o eventuală colaborare economică, nu e nici rostul şi nici nu s-a făcut referire la acest punct de vedere (la un eventual război, n.red.). Dacă ar fi spus că e altă întâlnire categoric n-aş fi participat”, a declarat Gabriel Pleşa pentru G4Media.

Evenimentul de la misiunea diplomatică a Rusiei în România a avut loc într-un context de creştere a tensiunilor la graniţa de est a Ucrainei, unde armata rusă comasat circa 120.000 de militari. Există suspiciuni că Vladimir Putin pregăteşte un nou atac împotriva Ucrainei.

Cu o zi înainte de eveniment, preşedintele Klaus Iohannis şi alţi lideri de stat din Europa Centrală şi de Est s-au consultat pe această temă cu preşedintele SUA, Joe Biden.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că în cadrul discuţiilor cu Joe Biden şi cu liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul Bucureşti 9, a subliniat importanţa informării, coordonării şi menţinerii unităţii în aceste momente.

Klaus Iohannis a reiterat necesitatea consolidării prezenţei avansate a NATO pe flancul estic, inclusiv şi mai ales la Marea Neagră, care este de importanţă strategică pentru securitatea euroatlantică în ansamblul său. De asemenea, preşedintele a menţionat că este nevoie să ne asigurăm că NATO este pe deplin echipată pentru a răspunde provocărilor Rusiei.