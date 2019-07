Vosganian o avertizează pe Dăncilă: Tăriceanu are şanse reale să câştige alegerile. Dacă PSD ignoră va trebui să discutăm serios despre viitorul alianţei

„Sondajele pe care le avem arată că singurul candidat bine poziţionat şi cu şanse reale să câştige e Tăriceanu. Dacă PSD ignoră rezultatul sondajelor şi încalcă înţelegerile cu ALDE, va trebui să discutăm serios despre viitorul coaliţiei”, a afirmat luni Varujan Vosganian, la finalul şedinţei ALDE.

În timpul aceleiaşi şedinţe, mai mulţi membri ALDE i-ar fi cerut lui Tăriceanu să candideze la prezidenţiale, Vosganian reamintind PSD-ului să-şi amintească înţelegerea cu ALDE.

„În PSD văd că se fac multe nominalizări, unele anecdotice, altele bazate pe ambiţii personale. PSD are toată libertatea să-şi aleagă propriul candidat, mi-aş dori ca această libertate să aibă drept constrângere înţelegerea cu ALDE”, a mai spus Vosganian.

Aseară, Călin Popescu Tăriceanu preciza într-o infervenţie la Antena 3 că în eventualitatea în care nu va fi candidatul comun al alianţei PSD-ALDE, va căuta o altă formulă de alianţă, probabil cu Pro România.

„Acest lucru vi-l spun fără doar şi poate. Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru, dar această candidatură ar fi mult mai util să aibă o susţinere cât mai largă, adică să fie din partea PSD-ALDE şi poate mult mai mult. Am văzut că există dorinţă din partea parterilor noştri de a avea o candidatură cât mai puternică şi cred că o candidatură comună. Dacă nu vom reuşi să avem un candidat comun cu PSD, sigur după 23 iulie vom configura o alianţă care să aibă şanse. Da, voi vedea dacă putem găsi o altă formulă de alianţă care să ne crească şansele. Poate să însemne Pro România”, a explicat duminică seară Tăriceanu.Gabriela Firea a declarat, înainte de şedinţa CEx, că nu exclude discuţiile cu privire la prezidenţiale, dar azi nu poate da un răspuns clar cu privire la propria persoană. Aceasta a adăugat apoi că nu ar trebui incluşi în discuţii cei aflaţi sub încrederea partidului şi cere începerea discuţiilor cu ALDE şi Pro România.