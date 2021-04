Vlad Voiculescu susţine că nici Iohannis, nici Florin Cîţu şi nici Nicuşor Dan nu i-au răspuns la telefon

Fostul ministru a adăugat apoi şi că nici Nicuşor Dan nu i-a răspuns, atunci când l-a sunat, în ziua incidentului de la spitalul Victor Babeş.

„Eu am făcut parte dintr-o echipă guvernamentală, n-am avut aceeaşi relaţie cu domnul Iohannis. Nu zic că nu mi-ar fi plăcut să am o discuţie, am încercat să am o discuţie, nu mi-a răspuns la telefon”, a explicat Vlad Voiculescu la Digi24.