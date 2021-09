Virgil Popescu, după preluarea interimatului la Ministerul Economiei: Am decis să amân o serie de decizii care au fost luate intempestiv

„Astăzi am preluat interimatul la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. În primă fază am avut scurte discuţii pentru a mă pune în temă cu activitatea curentă. De asemenea, am decis să amân o serie de decizii care au fost luate intempestiv cu privire la mai multe societăţi aflate în coordonarea MEAT, despre care presa a relatat în ultimele zile. Vreau să aflu adevărul în urma informaţiilor apărute în presă în legătură cu Salrom şi cheltuirea unor sume mari de bani pentru un perimetru pentru societatea nu are licenţă de exploatare”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, ministrul Virgil Popescu.

Acesta anunţă că activitatea MEAT nu va fi întreruptă şi toate proiectele ministerului demarate vor continua.

„De asemenea, mă voi uita şi la cele care erau trecute în programul de guvernare şi au fost oprite”, a mai scris Popescu.

Acesta susţine că la ora 17.00 nu a mai găst niciun secretar de stat în minister.

„Mi-aş fi dorit să mă întâlnesc şi cu colegii de la USR- PLUS la minister, dar, din păcate, la ora 17.00 nu am mai găsit niciun secretar de stat. Sper ca în zilele următoare să mă întâlnesc cu fostul meu coleg Claudiu Năsui şi să semnăm protocolul de predare - primire”, a mai scria Popescu.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele ca urmare a demisiilor miniştrilor USR PLUS precum şi pe cele de numire a interimarilor. Florin Cîţu, Dan Vîlceanu, Tanczos Barna, Cseke Attila şi Virgil Popescu sunt interimarii propuşi la ministerele deţinute de USR PLUS.