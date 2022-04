Vîlceanu: „Dacă Florin Cîţu consideră că trebuie să îşi dea demisia, o va face. Nu am primit nicio solicitare de convocare a BEx”

„Dacă în urma discuţiilor, Florin Cîţu consideră că trebuie să îşi dea demisia, o va face”, a declarat Dan Vîlceanu, vineri, la sediul PNL, precizând că în calitate de secretar general al partidului va pune în aplicare toate solicitările statutare, potrivit News.ro.

Referitor la anunţul făcut de unele filiale privind organizarea unui Congres Extraordinar pentru schimbarea lui Florin Cîţu de la vârful partidului, Vîlceanu a transmis: „Şi eu pot să cer demiterea publică a oricărui alt coleg, asta nu înseamnă că acel coleg trebuie să îşi dea demisia”.

„Nu am văzut nicio declaraţie oficială. (..) Eu sunt secretar general al PNL, nu discut pe comunicate de presă, pe ştiri pe surse, eu discut pe documente oficiale”, a arătat Vîlceanu, precizând că partidul se confruntă cu o „situaţie specială”.

„Anul trecut noi am avut o procedură statutară, am avut un Congres, cu 5.000 de membri, alegeri în filiale. Acum e o situaţie specială (...) Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astăzi”, a mai afirmat liberalul.