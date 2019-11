VIDEO Bădălău jigneşte din nou diaspora: 700.000 sunt legali, restul până la 3-5 milioane sunt fetele de le duc „ăştia“

„Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, paşapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăştia”, a declarat Bădălău, potrivit unei înregistrări dintr-o conferinţă de presă publicată de Giurgiu Acid.

În vara anului trecut, Bădălău a fost surprins la o petrecere în timp ce i se dedicau versuri jignitoare la adresa diasporei. Într-un video făcut public de unul dintre invitaţi, „naşul Bădălău” era invitat de lăutar să cânte împreună „să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea”.

Ulterior, senatorul PSD a negat că ar fi cântat o astfel de melodie şi dezaprobă jignirile aduse cetăţenilor români din străinătate.

„Nu ştiu cine e ăsta. M-a mai sunat cineva şi mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viaţa asta sunt şi oameni care bat câmpii şi sunt exaltaţi.”

Sursa video: Facebook/Giurgiu Acid