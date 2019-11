Viceprimarul Capitalei, către o consilieră USR: Mi-e scârbă să te aud vorbind. Vezi-ţi de treaba dumitale, că eşti femeie cu burta la gură

„Eu nu am de gând să răspund aberaţiilor doamnei Ciceală, care mai este şi prietenă cu doamna Roxana Wring, turnătoarea. Îi răspund doar domnului Ţugui (Matei Ţugui, consilier USR), care mai are o şansă dacă nu se ia după gâştele astea. (...) Doamna Ciceală, mi-e scârbă să te aud vorbind. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace. Vezi-ţi de treaba dumitale, că eşti femeie cu burta la gură. Du-te şi pregăteşte-te de naşterea copilului, nu mai vorbi tâmpenii”, a spus, joi, Aurelian Bădulescu, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



La rândul său, consilierul Ana Ciceală a spus: ”Eu, în calitate de consilier general, am dreptul la cuvânt, conform legii. (...) Referitor la aceste comentarii, nu mă cobor la nivelul dumneavoastră”.







„Derapaj suburban al lui Bădulescu la adresa Anei Ciceala”, a scris şi consilierul PNL în CGMB Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit liberalului, în aceeaşi şedinţă primarul Gabriela Firea „a pus în scenă mai multe scandaluri succesive”, în timp ce Bădulescu a „provocat şi a jignit opoziţia, în cel mai mârlănesc mod cu putinţă”.

„Au venit cu vreo 3 rânduri de pancarte şi au provocat scandal după scandal, caracterul deliberativ al şedinţelor Consiliului fiind efectiv călcat în picioare!”, a mai adăugat Ciucu.





VIDEO Facebook / Ciprian Ciucu