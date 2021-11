Vicepreşedintele PMP Ioana Constantin demisionează din partid: „Resping campania aceasta plină de intoxicări, coordonată din interiorul partidului”

„Demisionez astăzi din funcţia de Vicepreşedinte PMP, dar şi din partid. (..) În spaţiul public, am fost mereu o voce onestă, am promovat mereu politici de dreapta, conservatoare. Rămân un om de dreapta, cu puternice valori creştin-democrate asumate, o unionistă convinsă, chiar dacă în afara politicii.

S-a discutat mult despre o fuziune şi despre funcţii pe care eu sau alţi colegi am fi urmat să le primim. Resping categoric campania aceasta de denigrare şi plină de intoxicări coordonată chiar din interiorul partidului, un mod de a face lucrurile care nu a fost niciodată o caracteristică a PMP. Totuşi, faptele se aud mai tare decât gălăgia mincinoasă”, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Aceasta a subliniat că în februarie 2020 a demisionat din funcţia de Secretar de Stat în Cabinetul Orban, fiind singurul membru PMP care a demisionat atunci. „Restul intoxicărilor din spaţiul public sunt azi despre lipsa de caracter a altora. Eu proba caracterului faţă de partid am dat-o atunci. Nu am cerut niciodată funcţii, ci am renunţat de multe ori la ele şi la diferite beneficii pe care le-aş fi putut avea”, a amintit vicepreşedintele PMP.