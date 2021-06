Vasile Dîncu: Nu exclud o guvernare cu PNL până în 2024, dar nu în condiţiile de acum. PSD nu va accepta să fie a doua sau a patra roată de la căruţă

”Nu exclud o guvernare cu PNL până în 2024, dar nu în condiţiile de acum, să fim tractaţi de locomotiva Cîţu sau de un alt premier liberal", a afirmat Dîncu în interviu.

Întrebat în legătură cu condiţia ca PSD să primească postul de premier, liderul social democrat a replicat: „Cred că PSD nu va accepta să fie a doua sau a patra roată de la căruţă în această situaţie. Am văzut că există o mitologie după care PSD va înlocui USR în guvern. Acest lucru nu se va întâmpla cu siguranţă. Avem şi motive strategice."

În ceea ce priveşte opţiunea pentru un guvern de uniune naţională, preşedintele Consiliului Naţional al PSD a afirmat că nu crede că PSD va susţine un astfel de guvern în alte condiţii decât acelea în care ”se reface cu totul aritmetica electorală, în sensul că cei care au câştigat alegerile primesc dreptul de a-şi aduce un prim-ministru şi de a face ei o majoritate".

El a exclus şi varianta unui premier tehnocrat, care să conducă un guvern PSD – PNL, despre care a afirmat că nu e ”uşor de acceptat”, argumentând că nu crede că ar putea să funcţioneze un asemenea guvern.

Întrebat dacă ar dori o colaborare mai strânsă cu cei din PNL sau cu cei din USR PLUS, Vasile Dîncu a răspuns: „Ambele partide se declară incompatibile cu PSD. Suntem la egală distanţă de ambele partide. Nu avem o preferinţă. Îi cunosc pe mulţi din conducerea USR PLUS. Cu unii am colaborat foarte bine în guvernul Cioloş."

În opinia lui Vasile Dîncu, actuala coaliţie de guvernare nu va dura patru ani, dar a admis că el poate fi subiectiv.