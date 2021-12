Valeriu Stoica: Nu cred că Florin Cîţu va putea să reziste ca preşedinte PNL până în 2024 / Congresul extraordinar va fi anul viitor, Dan Motreanu are susţinere

El a arătat şi cine ar putea să se poziţioneze ca viitor preşedinte, nominalizându-l pe Dan Motreanu, care ar atât susţinere în partid, dar este şi perceput ca un liberal autentic. Despre noua coaliţie, Stoica a spus că puterea în noul Executiv este la PSD, iar liberalii sunt deja izolaţi.







Valeriu Stoica a afirmat, în emisiune, că dacă mâine se face un sondaj, cota de înredere a PNL este mai scăzută şi scade cu trecerea timpului, putând ajunge şi la sub 15%, dacă nu 10%.





Potrivit lui Stoica, şansa este să se întâmple o minune, ceva în PNL şi să se schimbe la faţă.





”Eu nu cred că Florin Cîţu va putea să reziste ca preşedinte PNL, aşa cum crede el până în 2024, pentru că nu a putut să rămâne nici premier, până în 2024. Cine l-ar mai crede astăzi? Nimeni nu îl mai ascultă pe Florin Cîţu, are 5%, niciun preşedinte PNL nu a avut 5% cotă de încredere, niciodată. Eu nu cred că va rezista până în 2024. (..) Poate să fie un congres extraordinar, eu cred că va fi la anul, unii spun că în vară, alţii că în toamnă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru PNL. Eu cred că va fi congres şi Florin Cîţu nu va mai fi preşedinte”, a spus Valeriu Stoica.





Întrebat pe cine vede ca viitor preşedinte al PNL, Stoica a spus că ”dacă ne uităm în PNL, e greu să vezi pe cineva venind din urmă,, dar că sunt oameni care se pregătesc”.





”Mă gândesc în primul rând la Dan Motreanu, un om politic perceput ca liberal veritabil. Credibilitatea pe care o are în PNL este foarte mare, depinde de el dacă îşi asumă, pentru că va fi o luptă. Eu cred că are calităţile necesare pentru a candida”, a afirmat Stoica, precizând că alte numee pe care le vede sunt Cătălin Predoiu şi Ilie Bolojan.





Despre fostul preşedinte PNL Ludovic Orban, Valeriu Stoica a afirmat că acesta are şanse, după ce a adunat o parte din parlamentari şi probabil şi în teritoriu are încreedere, pentru că în PNL a avut cea mai mare priză la baza partidului.





Potrivit fostului lider PNL, şansa lui Orban este să nu apară un alt partid care să preia nemulţumirile la adresa PNL şi a preşedintelui, Klaus Iohannis, şi să nu îşi refacă USR identitatea, pentru a deveni atractiv şi pentru conservatori şi liberali.





Valeriu Stoica a mai afirmat că PNL este în prezent izolat în coaliţia cu PSD şi a atras atenţia că alianţa s-a făcut încă din timpul negocierilor între PSD şi UDMR.





”Când sunt trei actori, doi se aliază împotriva celui de-al treilea. Dacă PNL şi UDMR s-ar alia, ar putea să domine PSD, dar alianţa s-a făcut deja între PSD şi UDMR, după cum s-au negociat portofoliile: Deci PNL este deja izolat, alianţa este deja făcută”, a spus el.





Valeriu Stoica s-a întrebat, retoric, dacă PNL la guvernare.”Să vedem ce ministere are PNL. La prima vedere, are câteva. Este Ministerul de Interne al PNL? De când există, din 90 şi până astăzi, acest minister este al preşedintelui, şi ministrul este numit prin acordul preşedintelui. Este ministerul Justiţiei al PNL? Esre Ministerul Educaţiei al PNL? Este premierul al PNL? Iarăşi mă îndoiesc. (..) Alianţa nu este între PNL şi PSD ci între preşedintele Iohannis şi PSD, PNL are foarte puţin”, a spus el.





Stoica a dat şi exemplu numirii lui Marian Neacşu la Secretariatul general al Guvernului, care a produs reacţii pe scena politică, dar totuşi s-a realizat.





”Rezultă că PSD poate să facă ce doreşte, nimeni nu s-a putut opune, nici PNL, niici preşedinte. Puterea în acest Guvern este a PSD, chiar dacă premierul este al PNL. În realitate, jocurile vor fi făcute de PSD în această guvernare”, a arătat fostul lider PNL.





Valeriu Stoica a mai spus că, dacă va provoaca o ruptură, atunci PNL va pleca de la guvernare, şi va rămâne PSD. ”Nu cred că după 2023 va mai fi coaliţia”, a mai spus el.