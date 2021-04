USR PLUS nu vrea înfiinţarea unei comisii de anchetă cu privire la transferul pacienţilor de la Spitalul Foişor

Radu Mihail a afirmat, în plenul Senatului de miercuri, că Parlamentul este organ legislativ şi nu de anchetă.

În plus, el a atras atenţia că propunerea PSD este cel puţin ipocrită, în condiţiile în care acelaşi partid nu a vrut o anchetă parlamentară nici în cazul incendiului de la Colectiv şi nici în cazul incendiului de la Maternitatea Giuleşti, arată un comunicat de presă al Alianţei USR PLUS.

„Noi suntem putere legislativă, nu facem parte din puterea judecătorească şi nu ne putem substitui organelor de cercetare penală şi nici nu putem face o anchetă paralelă. Dacă au fost încălcate legi, este de datoria parchetului să verifice dacă legea a fost încălcată şi de cine. Spitalul Foişor este în subordinea ASSMB - Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Avem o instituţie - ASSMB - puternic politizată şi un spital al cărui director general a fost uns în funcţie de fostul primar PSD-ist al Bucureştiului. Am putea să ţinem parlamentul într-un şir nesfârşit de anchete despre abuzuri sau greşeli grave legate într-un fel sau altul de PSD”, a explicat Mihail.

Acesta a adăugat că USR PLUS se pronunţă pentru depolitizarea funcţiilor din sănătate, fapt care pare să-i deranjeze pe unii politicieni. Iată, în continuare, textul integral al intervenţiei senatorului Radu Mihail, liderul grupului USR PLUS din Senat, în cadrul dezbaterilor din Plen:

„Se pare că în sufletul fiecărui parlamentar PSD trăişete un mic procuror comunist care vrea să ancheteze, să afle, să cerceteze... desigur, când îi convine şi – mai ales – atunci când cel care ar trebui supus cercetării este din alt partid. Nu-mi aduc aminte ca PSD-ul să fi vrut comisie de anchetă parlamentară în cazul incendiului de la Colectiv, să se intereseze cum a acţionat ministrul Bănicioiu în cazul blocării transferului pacienţilor arşi în străinătate. A vrut PSD comisie de anchetă parlamentară în cazul incendiului de la Maternitatea Giuleşti? Trei nou-născuţi au decedat în seara zilei tragediei. Opt bebeluşi au fost transportaţi la Spitalul Grigore Alexandrescu, patru dintre aceştia, cu arsuri pe 30, 40 şi 50% din suprafaţa corpului.





A doua zi, încă un nou-născut a decedat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Trei zile mai târziu, un alt bebeluş a decedat ridicând numărul morţilor la cinci. În urma exploziei au fost evacuate 113 persoane, respectiv 53 de copii şi 60 de femei. Şeful maternităţii era în funcţie de 27 de ani, numit de ghici cine? Ce vreau să spun este că noi suntem putere legislativă, nu facem parte din puterea judecătorească şi nu ne putem substitui organelor de cercetare penală şi nici nu putem face o anchetă paralelă. Dacă au fost încălcate legi, este de datoria parchetului să verifice dacă legea a fost încălcată şi de cine”, a completat senatorul USR PLUS.

El a adăugat că ASSMB în subordinea căreia este Spitalul Foişor este puternic politizată.

„Spitalul Foişor este în subordinea ASSMB - Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Avem o instituţie - ASSMB - puternic politizată şi un spital al cărui director general a fost uns în funcţie de fostul primar PSD-ist al Bucureştiului. Haideţi să anchetăm şi acest lucru, vreţi? Am putea să ţinem parlamentul într-un şir nesfârşit de anchete despre abuzuri sau greşeli grave legate într-un fel sau altul de PSD. USR PLUS se pronunţă pentru depolitizarea funcţiilor din sănătate, ceea ce pare să deranjeze. Şi USR PLUS vrea ca întâi justiţia să îşi urmeze cursul”, a conchis Radu Mihail.