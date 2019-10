UDMR respinge anticipatele şi îl susţine, ca „soluţie de rezervă”, pe Ludovic Orban în poziţia de premier

„Rectificare bugetară urgentă. Un guvern care trebuie validat cât mai repede. Va aproba bugetul, va organiza alegerile şi bineînţeles nu va face altceva decât o administrare corectă, fără extravaganţe şi fără OUG în orice domeniu. Un astfel de guvern oricând poate fi votat. Noi nu credem în varianta anticipatelor: Ar însemna un guvern interimar până în martie-aprilie, ar însemna că nu se va face buget şi că nu se va face buget până în iunie anul viitor. Autorităţile locale şi mai târziu. Să arunci ţara într-o astfel de criză financiară înseamnă că eşti inconştient că nu vezi riscurile să intri în 2020 fără buget. Sigur dacă toată lumea spune că acuma trebuie anticipate, noi suntem pregătiţi. Dar nu susţinem anticipatele din această cauză”, a explicat Kelemen Hunor

În privinţa premierului, Hunor a afirmat că i-a prezentat preşedintelui trei opţiuni: un premier de la UDMR, un independent din zona fiscal bancară, sau, „ultima soluţie de rezervă”, Ludovic Orban. Reţinerea lui Hunor în privinţa acestuia din urmă vine pe fondul că acesta îşi doreşte ca guvernarea de după alegerile din 2020 să fie una de centru-dreapta, iar PNL ar putea fi supus la „usură” până atunci. Cât despre USR, liderul maghiar crede că ar fi o „greşeală” dacă ar ajunge la guvernare.

„Prima opţiune pe care am prezentat-o pentru guvern este o opţiune din UDMR. Nu facem o nominalizare, vrem să vedem ce crede şi preşedintele. A doua opţiune, un premier independent, nu tehnocrat, din zona fiscală bancară, care va avea un guvern susţinut de partidele din opoziţie, care nu face excese, dar are grijă de fiscalitate şi gestionează ţara până în decembrie anul viitor. Ultima soluţie de rezervă - un guvern condus de preşedintele PNL Ludovic Orban, dar acolo am înţeles că nu mai e nevoie de noi. Pentru că PSD a spus că dacă PNL nu taie salarii, votează. Riscurile unui guvern PNL este uzura. Nu ştim ce măsuri vrea să ia un astfel de guvern condus domnul Ludovic Orban. Şi, sigur, să piardă alegerile de la anul. Noi susţinem un guvern de centru-dreapta. Un guvern USR ar fi o greşeală, a conchis Kelemen Hunor.