UDMR, dispus să cedeze funcţia de prefect de Cluj. Ce ar vrea partidul condus de Kelemen Hunor în schimb

„Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima opţiune dar asta a ieşit în urma negocierilor. Se poate schimba prefectură cu prefectură, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate”, a spus Kelemen”, a declarat Kelemen Hunor pentru Cluj24.ro. Referitor la discuţiile între conducerea centrală a liberalilor şi PNL Cluj, Kelemen Hunor a subliniat că e o problemă internă a PNL cea legată de postul de prefect de la Cluj.

Liderul UDMR a explicat modul cum au decurs negocierile şi că liberalii au fost cei care şi-au ales singurii funcţia. „Prima noastră opţiune de prefect a fost Bihorul. Relaţia noastră cu PNL la Cluj este una veche, încercată, când PSD a dorit să mergem cu ei la Cluj am refuzat şi am mers cu PNL. Relaţia noastră este mai importantă decât poziţia de prefect dar în acest moment aceasta ne revine nouă. Că nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul”, a afirmat Kelemen Hunor