Turcan, către jurnalişti: Seara, la televizor, m-am regăsit într-un monstru

În conferinţa de presă în care a vorbit despre necesitatea majorării salariului minim, Raluca Turcan a fost întreruptă de jurnalişti, care au întrebat-o cât este salariul minim, întrebare la care, marţi, ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, nu a ştiut să răspundă.

"Vă daţi seama că îl cunosc şi am negociat creşterea salariului minim brut la 2.300 de lei. Putem fi un pic serioşi, vă rog, am nişte lucruri de spus . Vreau să clarific punctul de vedere cu salariul minim", a răspuns Turcan.



Într-o altă conferinţă de presă, joi, jurnaliştii au întrebat-o dacă ştie cât costă un kilogram de roşii şi 10 ouă, întrebare în urma căreia ministrul Muncii a atras atenţia că s-a regăsit prezentată ca un „monstru”, după ce a respins întrebarea pusă de jurnalişti, la care ministrul Finanţelor nu a ştiut să răspundă.



"Să ştiţi că am urmărit transpunerea dialogului meu cu dumneavoastră de ieri şi realmente v-am arătat toată preţuirea mea şi seara, la televizor, m-am regăsit într-un monstru care este total indiferent de ceea ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Eu o să vă răspund, dar e nefiresc ca dumneavoastră să vă comportaţi cu mine, ca om care sunt marcată doar de bună credinţă să schimb lucrurile în bine în ţara asta, în felul în care o faceţi. Pot să vă calculez şi cât costă 10 ouă, dacă un ou costă între 60 de bani şi un leu. Dar, pe fond, cred că avem cât mai multe lucruri de sistem pe care şi eu, împreună cu dumneavoastră, vrem să le schimbăm", a susţinut ministrul Muncii, potrivit Agerpres.