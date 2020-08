Băsescu, după ce UDMR a spus că vrea la guvernare: Când nu a fost nevoie de ei la guvernare? Dragii de ei, nelipsiţii, nemuritorii

Întrebat ce majoritate vede la finalul alegerilor parlamentare, Traian Băsescu a subliniat că şansa României ar fi o majoritate largă, deoarece ţara noastră „nu are voie” să rateze cele 80 de miliarde de la Uniunea Europeană.

„România nu are decât şansa unei majorităţi largi. Trebuie talent în negociere astfel încât indiferent de culoarea poitică să se poată un Guvern foarte puternic, cu o susţinere foarte solidă în Parlament. Sunt de adoptat legi referitoare la utilizarea celor 80 de miliarde. România nu are voie să rateze pentru motive de dispute politice această şansă unică la dezvoltare. 80 de miliarde alocaţi în 7 ani. Sunt peste 10 miliarde pe an, o sumă colosală”, a declarat fostul şef de stat.

Acesta a comentat apoi şi declaraţia liderului UDMR Kelemen Hunor care a afirmat ieri la Adevărul Live că pentru formarea unei majorităţi stabile în Parlament, ar fi nevoie şi de UDMR, întrucât „PNL şi USR se vor certa după maxim doi ani de guvernare”.

„Când nu a fost nevoie de UDMR? Dragii de ei, nelipsiţii, nemuritorii. Cât îi ai în guvernare au şi o bună pregătire a miniştrilor, ăsta e adevărul, iar pe de altă parte nu se ocupă de prostii. Îi ţii ocupaţi. Uită de autonomie, uită de Ţinutul Secuiesc. Îi prinzi în treabă”, a conchis Băsescu.