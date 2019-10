Tăriceanu afirmă că ALDE nu este interesat să intre la guvernare alături de PNL, dar ar susţine un guvern minoritar cu anumite condiţii

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că partidul pe care îl conduce nu este interest să intre la guvernare alături de PNL, dar că ar susţine Guvernul cu anumite condiţii. Tăriceanu afirmă, de asemenea, că nu este de acord cu desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

“România nu-şi poate permite - şi nici partidele nu-şi pot permite - să intre într-o perioadă de instabilitate. Fie se face un guvern politic, în jurul celui care a iniţiat moţiunea, în jurul PNL-ului. PNL-ul, la rândul lui, are varianta să facă un guvern monocolor sau în jurul său, dar noi am spus că nu suntem interesaţi de această variantă. Probabil că va trebui să meargă pe un guvern monocolor. A doua variantă este un guvern de tranziţie, până la alegerile din 2020, pentru că chestiunea cu anticipatele este o poveste de adormit copiii”, a declarat, miercuri seară, la România TV.

Tăriceanu a spus că este dispus să susţină un viitor guvern dacă acesta nu intervine asupra cotei unice de impozitare, dacă va exista “o alocare consistentă pe proiectele mari de infrastructură” şi dacă se vor lua măsuri favorabile mediului de afaceri.

“Dacă măsurile care vor încerca să fie adoptate vor afecta mediul economic, îmi pare foarte rău... Eu abia aştept să vedem ce tăiem din Ordonaţa 114 ca să revenim la o normalitate”, a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu a afirmat că trebuie avută în vedere păstrarea independenţei justiţiei şi păstrarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

“Înainte de a se înfiinţa secţia special, aceeaşi secţie special era bună şi funcţiona în cadrul DNA-ului. (…) Lupta împotriva corupţiei, să fim foarte clari, eu nu am o problem n a considera corupţia o ameninţare la adresa siguranţei naţionale, a bunei funcţionări a scietăţii. Dar la noi lupta anticorupţie a deventi o unealtă de răfuieli politico-mafiote. Când aceatsă secţie fncţiona la DNA era bună acum nu mai e bună? Ba da, pentru că a scos judecătorii de sub presiunea sub care au funcţionat. Trebuie să revenim la o normalitate şi aceste abuzuri care s-au întâmplat nu trebuiesc muşamalizate” a mai declarat liderul ALDE.