Culise. Susţinătorii lui Cîţu, supăraţi că sunt numiţi „progresişti travestiţi”. Orban a îndemnat tabăra Cîţu să negocieze ca să nu treacă moţiunea

Problema criticilor în public a fost ridicată de preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

”În ultimul timp sunt foarte mulţi colegi ai noştri care atacă liderii Partidului Naţional Liberal, care atacă preşedinţii de organizaţii pentru poziţionarea lor într-un mod cel mai josnic. Şi eu am câteva cazuri la Maramureş, nu am făcut caz de acest lucru, însă cred că ar trebui să înceteze atacurile de cea mai joasă speţă între colegi. Nu sunt de acord ca anumiţi colegi să ne atace într-un mod josnic. Vă fac propunerea să dăm un vot ca orice coleg din PNL care are poziţii publice împotriva PNL, împotriva premierului, a preşedintelui să se situeze de drept în afara PNL, nu este corect acest lucru”, a solicitat Ionel Bogdan la finalul BPN.

Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a spus că nu este necesar un astfel de vot deoarece există prevedere în statutul partidului care sancţionează atacurile publice din interior la adresa liderilor formaţiunii.

”Aş vrea să vă dau un exemplu de deputat PNL, n-o să-i dau numele, îl boxează pe Cîţu. Că-l boxează pe Cîţu, nu mă deranjează, dar ne face pe toţi progresişti travestiţi în liberali”, s-a plâns şi Virgil Popescu, liderul PNL Caraş-Severin.

Potrivit surselor News.ro, este vorba despre deputatul Daniel Gheorghe, susţinător al taberei Orban.

De asemenea, înainte de finalul şedinţei BPN, primarul Clujului, Emil Boc, a cerut să se dea un vot de susţinere a premierului Florin Cîţu în contextul conflictului cu USR PLUS, menţionând că e nevoie ca acest vot să fie dat ”într-un for statutar”. Asta deşi, un vot în acest sens se dăduse şi joi, într-o şedinţă BPN convocată peste capul lui Ludovic Orban şi la care liderul PNL nici nu a participat.

”Să dăm într-un for statutar un vot politic de susţinere din partea BPN pentru premierul Florin Cîţu”, a solicitat Boc.

Votul a fost dat în unanimitate, dar Orban i-a atras atenţia că tabăra Cîţu nu a procedat corect convocat acea şedinţă de BPN.

”Puteaţi să îmi comunicaţi, pentru că nu ar fi fost nicio problemă dacă nu făceaţi forma asta de convocare care mi s-a părut nelalocul ei. Nu se poate ca preşedintele partidului să nu susţină premierul partidului”, a subliniat Ludovic Orban.

La finalul şedinţei, liderul PNL a îndemnat tabăra Cîţu să demareze negocierile pentru ca moţiunea de cenzură anunţată de USR PLUS să fie respinsă.

”Vă doresc o săptămână frumoasă şi daţi-i drumul la negocieri ca să reducem numărul de voturi la moţiune”, a spus Ludovic Orban.