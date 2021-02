Surse: Monica Negovan, apropiată a echipei Voiculescu-Moldovan, noua şefă a Direcţiei pentru politica medicamentului din Ministerul Sănătăţii

În urma interviurilor susţinute luni dimineaţă în faţa unei comisii din Ministerul Sănătăţii, Monica Negovan a fost selectată pentru funcţia de director al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi a tehnologiilor medicale, susţin surse din instituţie pentru „Adevărul”. De altfel, aceasta era favorită în cursa pentru ocuparea funcţiei, după cum a scris „Adevărul” aici. Mai mult, surse din instituţie susţin că viitoarea directoare şi-a dat demisia de la ultimul loc de muncă, din cadrul Sanofi, anterior anunţării rezultatelor.

Interviurile au fost susţinute în faţa Alexandrinei Culea, a Nicoletei Rusu şi a Amaliei Şerban, toate cu funcţii în cadrul Ministerului Sănătăţii, au precizat surse din instituţie care punctează faptul că majoritatea persoanelor din comisie nu au nicio expertiză profesională sau tangenţă cu domeniul farmaceutic. Alexandrina Culea este de profesie juristă, fiind şef al Serviciului juridic la Poliţia Locală a Sectorului 1 între 2004 şi 2012, apoi consilier juridic la ANAF, între 2012 şi 2017, iar din februarie 2017 până în februarie 2018 a fost şef Serviciu Legislatie, Avizare Contracte tot din ANAF. Din 2018 până în urmă cu câteva săptămâni a fost consilier juridic la Primăria Sectorului 1, iar acum conduce Direcţia juridică din Ministerul Sănătăţii.

Nicoleta Rusu, de profesie juristă (terminând Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Spiru Haret în 2002), a fost timp de nouă ani consilier pentru afaceri europene în Ministerul Sănătăţii, apoi şef serviciu şi şef birou, până să ajungă secretar general al instituţiei în mai 2020.

O singură persoană din comisie a avut tangenţă cu domeniul farmaceutic, dar în urmă cu două decenii. Mai precis, Amalia Şerban, actual director al Direcţiei de asistenţă medicală şi sănătate publică, funcţie pe care o ocupă din iulie 2020. Licenţiată a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova la începutul anilor 2000, Şerban a fost consilier şi director adjunct în Ministerul Sănătăţii timp de 15 ani..

Din cele opt dosare depuse, patru au fost respinse, iar în ziua interviului s-au prezentat doar două persoane, Monica Negovan şi Liliana Bunaciu (care lucrează în cadrul Direcţiei pentru politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din 2016). „Menţionăm că întreaga procedură s-a făcut în deplină legalitate”, a fost precizarea făcută de Ministerul Sănătăţii, care a subliniat faptul că în perioada stării de alertă numirile se fac fără concurs, prin ordin de ministru. Selecţia e realizată de departamentul de resurse umane, la cererea făcută de conducătorul structurii unde e postul vacant.

Cine e Monica Negovan

De de profesie farmacist, Negovan locuieşte în Târgu-Mureş şi a avut afaceri în domeniul farmaceutic, în asociere cu Pharma Farm, firmă deţinută de compania maghiară Richter, susţin surse din instituţie pentru „Adevărul”. Negovan e considerată a fi din cercul de cunoscuţi ai Andreei Moldovan (originară tot din Târgu Mureş), primul secretar de stat numit de Vlad Voiculescu când a ajuns la conducerea Ministerului Sănătăţii, dar şi a actualului şef al instituţiei.

Pe 19 februarie 2021, Vlad Voiculescu a delegat Andreei Moldovan, prin ordin de ministru, mai multe atribuţii, aceasta urmând să fie responsabilă pentru coordonarea Direcţiei generale pentru asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, a Direcţiei politica medicamentului, dispozitivelor şi tehnologiilor medicale (adică exact structura pentru care s-a organizat selecţia în aceste zile), DSP-urile din ţară, precum şi Institutul Naţional pentru Sănătate Publică.

Automatele pentru vânzare de parafarmaceutice şi „publicitatea înşelătoare”

Monica Negovan a fost printre farmaciştii care au încercat să folosească automatele pentru vânzare de parafarmaceutice, încă din aprilie 2017. La 1 aprilie 2019, Colegiul Farmaciştilor preciza într-un răspuns pentru site-ul G4Media că este de părere că vânzarea produselor parafarmaceutice prin intermediul automatelor, sub numele şi sigla unei farmacii, este considerată „publicitate înşelătoare”. „Putem considera o publicitate înşelătoare conf. Legii 150/2008, art 3 (b)şi (g) şi art.5 (c). În urma sesizării dumneavoastră constatăm şi noi că în afară de denumirea automatului respectiv PHARMA…(chiar dacă este scris cu H) este un derivat de la FARMACIE, automatul respectiv mai are şi emblema – crucea verde pe fond alb, cu laturile egale în unghi drept- specific farmaciei.”, răspundeau cei de la Colegiul Medicilor. De altfel, Pharmashop24 SRL, deţinută în proporţie de 95% de Monica Negovan, este radiată în prezent.