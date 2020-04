Surse. Mai mulţi miniştri au răbufnit împotriva acordului dintre MAI şi BOR. Critici dure pentru Vela

Preşedintele Klaus Iohannis nu a fost consultat de Guvern în legătură cu acordul dintre MAI şi Biserica Ortodoxă privind distribuirea luminii de Paşte. Şeful statului se opune oricărei măsuri de relaxare socială pe timpul stării de urgenţă, susţin surse politice pentru Adevărul. Iohannis i-a chemat la raport pe Orban şi Vela, cei care au stabilit înţelegerea cu Patriarhul Daniel. Decizia ar putea fi întoarsă.

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a declarat, referindu-se la acordul MAI - Patriarhie privind organizarea pentru Paşte, că el militează pentru continuarea izolării.

„Discutăm foarte des când se iau aceste măsuri, eu cel puţin am militat pentru continuarea izolării, pentru menţinerea distanţării.Este un moment deosebit, un moment religios, dar şi un moment al marilor provocări, de luptă cu un inamic nevăzut, fără un tratament, fără un vacccin. Toate aceste lucruri trebuie împăcate, atât cele sufleteşti, cât şi cele de sănătate. Eu militez în continuare pentru o izolare voluntară, pentru o distanţare socială, încă mai avem de urcat pe această pantă, suntem încă într-un moment în care mai putem avea persoane care se pot infecta, mai avem anchete epidemiologice destul de complexe în identificarea contacţilor, a persoanelor pozitive”, a spus Nelu Tătaru la Digi 24.

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi seară, la Realitatea PLUS, că trebuie să existe o colaborare între echipele MAI şi preoţii parohi, iar măsurile stabilite de BOR şi MAI cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paşti nu vor genera riscuri de răspândire a coronavirusului.

"Aşa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti ai consililui parohial, spijiniti de angajati ai MAI. Toti vor fi echipati cu masti cu manasi. Trebuie sa existe o colaborare intre echipele MAI si preotii parohi", a declarat premierul la Realitatea PLUS.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru prelungirea cu încă 30 de zile a stării de urgenţă în România. ”Nu există semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluţiei pandemiei la nivel global. Dimpotrivă, numărul persoanelor infectate cu coronavirus, cât şi numărul deceselor provocate de acesta cresc zilnic într-un ritm alert”, a spus şeful statului. Parlamentul urmează să aprobe sau să respingă decretul.