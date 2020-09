Sondaj. PNL ia faţa PSD în cursa pentru CJ Mehedinţi. Ce procente au principalele forţe pentru şefia CJ şi Primăria Drobeta Turnu Severin

Candidatul PNL pentru Primăria Drobeta Turnu Severin are o intenţie de vot de 36,1%, în timp ce actualul primar al lcoalităţii, Marius Screciu, susţinut de PSD, are 34,9%. În ceea ce priveşte cursa pentru Consiliul Local, PNL are o intenţie de vot de peste 40%, fiind urmat de PSD cu 37,9%. Pe locul 3 este Pro România, care ar obţine 7,5%, în timp ce USR-PLUS are doar 4,5%.

Pe de altă parte, candidatul PNL pentru şefia CJ are un avantaj mult mai mare faţă de actualul preşedinte de Consiliu Judeţean, Aladin Georgescu. Cristinel Pavel are o intenţie de vot de 37,9%, în timp ce Aladin Georgescu e cotat cu 34,2%. Un procent considerabil are şi candidatul Pro România la şefia CJ, Nicolae Drăghicescu, acesta având o intenţie de vot de 13,3%.

Nu în ultimul rând, votul politic pentru Consiliul Judeţean Mehedinţi dă PNL la 39,8%, în timp ce PSD e la 37,4%. Peste 5% mai are doar Pro România, care e cotat la 7,9%.