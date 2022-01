SONDAJ 70% dintre români cred că NATO va apăra România, în contextul creşterii riscului producerii unui război în Ucraina. Ce spun despre armata UE

În opinia a 77% dintre respondenţi, VEST (adică UE, SUA, NATO) este direcţia înspre care ar trebui să se îndrepte România din punctul de vedere al alianţelor politice şi militare. 10,4% consideră că România ar trebui să se îndrepte către EST (adică Rusia, China). Ponderea non-răspunsurilor este de 12,6%. În viitor, Europa şi Occidentul vor fi mai puternici în opinia a 63,9% dintre respondenţi. în timp ce opinia contrarie este împărtăşită de 27%. 9,1% nu ştiu sau nu răspund.

Încrederea în ţări şi organizaţii internaţionale

Dintre ţările şi organizaţiile enumerate, românii au cel mai ridicat nivel de încredere în NATO (60,6% faţă de 47,1% în septembrie 2021, 59,3% în iunie 2021 şi 49,4% în martie 2021). 55,9% dintre români au încredere multă şi foarte multă în Uniunea Europeană (faţă de 42,5% în septembrie 2021, 55% în iunie 2021 şi 51,6% în martie 2021) şi 51,8% au încredere multă şi foarte multă în Germania (faţă de 45,8% în septembrie 2021, 49,2% în iunie 2021 şi 57,6% în martie 2021). Dintre cei intervievaţi 50% declară că au încredere multă şi foarte în Statele Unite ale Americii (faţă de 40,3% în septembrie 2021, 47,8% în iunie 2021 şi 47,2% în martie 2021). Franţa beneficiază de încredere multă şi foarte multă din partea a 38,5% dintre respondenţi. Încrederea în Rusia şi China se situează sub 20 de procente. 18% declară că au încredere în Rusia (faţă de 16,2% în septembrie 2021, 17,9% în iunie 2021 şi 16% în martie 2021) şi 17,2% în China(faţă de 13,5% în septembrie 2021, 16,8% în iunie 2021 şi 19% în martie 2021).

Încrederea în personalităţi internaţionale

34,4% dintre cei intervievaţi declară că au încredere multă şi foarte multă în Joe Biden, preşedintele SUA (faţă de 25,9% în septembrie 2021, 36,4% în iunie 2021 şi 41,6% în martie 2021). În Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, au încredere multă şi foarte multă 33,1% dintre români (faţă de 28,8% în septembrie 2021). 24,8% dintre români au încredere multă şi foarte multă în Emanuel Macron. În Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, au încredere multă şi foarte multă 23,3% dintre respondenţi (faţă de 21% în septembrie 2021, 23,9% în iunie 2021 şi 19% în martie 2021). 19,3% dintre cei intervievaţi declară că au încredere multă şi foarte multă în Victor Orban, premierul Ungariei (faţă de 16,4% în septembrie 2021).

„Datele sociologice arată un nivel foarte ridicat de încredere (70%) în faptul că NATO va apăra România în cazul în care se va produce un război în Ucraina. De asemenea, creşte încrederea în NATO ca organizaţie, care depăşeşte în premieră pentru ultimii ani borna de 60% încredere multă şi foarte multă. Peste trei pătrimi dintre români se opun unei ieşiri a României din NATO şi sprijină existenţa unor baze militare americane pe teritoriul României pe considerentul că ar ajuta la apărarea ţării în cazul unei agresiuni externe. Riscurile de securitate determinate de perspetiva unei agresiuni a Rusiei împotriva Ucrainei au determinat o creştere a încrederii în NATO şi Uniunea Europeană, comparativ cu situaţia de la finalul anului trecut”, susţine Remus Ştefureac, preşedinte Strategic Thinking Group.



Metodologie

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a IV-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States – şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project. Ancheta sociologică s-a derulat în perioada 11-18 ianuarie 2022, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului.





Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului multistadial stratificat fiind de 1162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.