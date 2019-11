Senator PSD: Acest rezultat este unul ruşinos; Viorica Dăncilă ar trebui să facă un pas în spate

„Consider că acest rezultat este unul ruşinos pentru PSD, cred că în acest moment candidatul nostru, doamna Viorica Dăncilă trebuie să facă un pas în spate, pentru ca PSD să aibă O ŞANSĂ”, a afirmat pe Facebook senatorul.



Acesta a amintit şi de rezultatele obţinute de Viorica Dăncilă la prezidenţiale în mai multe oraşe din Valea Jiului:



„LUPENI : PSD - 61,01% , PNL - 38,99%

PETRILA : PSD - 65,7% , PNL - 34,3%

PETROSANI : PSD - 54,08% , PNL - 45,92%

ANINOASA : PSD - 65% , PNL - 35%

VULCAN : PSD - 60,01% , PNL - 39,99%

URICANI: PSD - 61% , PNL - 39%”, a mai precizat Răsmeriţă.

Rezultatele oficiale parţiale ale alegerilor prezidenţiale de duminică indică faptul că în ţară, Klaus Iohannis a obţinut 63.16% din voturi şi Viorica Dăncilă - 36,89 %. În diaspora, Klaus Iohannis are un scor de 92,19%, iar Viorica Dăncilă 7,81%. Însumând voturile exprimate în ţară şi în străinătate, rezultă că în total au fost contabilizate 9.632.798 de voturi, reprezentând 96,03%, situaţie în care Klaus Iohannis a fost votat de 6.306.918 de alegători, reprezentând 65,47%, iar Viorica Dăncilă a primit voturile a 3.325.880, adică 34,53 %.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a afirmat luni dimineaţă că rezultatul alegerilor prezidenţiale a fost dezastruos şi vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare şi că s-au făcut doar analize la nivel judeţean, apreciind că e timpul unei analize la nivel central, pentru că PSD are nevoie de un nou început.

„Rezultatele ne arată, însă, că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în 6 luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!”, scrie Ciolacu pe Facebook.