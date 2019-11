Schimb de replici între Rareş Bogdan şi un consilier PNL: „Alooo, stimaţi consilieri generali ai Capitalei, de toate culorile, ce faceţi, dormiţi?”/„Pe bune?”

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan i-a reproşat marţi primarului capitalei că ţine oamenii în frig şi că mai rămâne ca bucureştenii să nu aibă şi curent ca să fie întorşi pe vremea lui Ceauşescu. El a făcut apel şi la consilierii primăriei, indiferent de orientarea politică, să se implice, întrebându-i ce fac, dorm? Ca apoi să se adreseze direct aleşilor PNL, cărora aproape că le-a reproşat că nu fac nimic îndemnându-i să treacă „de urgenţă” la treabă.

Consilierul PNL, Cirprian Ciucu a reacţionat la acest reproş implicit şi i-a bătut obrazul că nu este singurul care cunoaşte şi înţelege cum stau lucrurile cu Radet şi cu Firea.

Rareş Bogdan a revenit cu clarificări explicând că nu doreşte să fie primar, să candideze la vreo funcţie sau să facă reproşuri colegilor din PNL, ci doar să semnaleze o problemă.

Reacţia consilierului PNL Ciprian Ciucu

„Pe bune, Rareş Bogdan, mie îmi spui ca dorm în Consiliul General? Pfff... Păi eu am făcut opoziţie adevărată, nu mimată, în CGMB încă de a doua zi după ce Firea a devenit primar. Pentru că ştiu cine este şi a cui este. Nu-i frumos, pentru că tu ştii asta, nţ, nţ, nţ...

Pe când aduceam eu repetat şi insistent situaţia de la RADET in atenţia mass-media... Well, mă opresc aici.

----

Update: Rareş Bogdan a venit pe pagina sa personală cu noi precizări. Sunt bine-venite”.

Rareş Bogdan revine cu clarificări ale poziţiei sale

„Să nu uităm de unde am plecat! Bucureştenii nu au apă caldă şi căldură. Peste 300 de blocuri in capitala Romaniei nu au apa calda si caldura. Este crunta realitate.

Ca lucrurile să fie foarte clare: NU mă interesează să candidez la Primăria Generală! Eu am atras atenţia că în Bucureşti există o problemă de 3 săptămâni. Bucureştenii nu au căldură în casă şi nu au apă caldă – condiţii normale într-o lume civilizată. Observ că unii încearcă să o scoată pe Firea, care conduce Primăria, de sub tirul acuzaţiilor fireşti ale unui om conştient de gravitatea situaţiei, încearcă să mute cu posibile candidaturi sau nu ştiu ce conflict sau reproşuri în interiorul PNL. Să fie clar: nu PNL guvernează Capitala, nu PNL are primarii de sector, nu PNL a dat primarul general al Capitalei!

Subiectul apei calde şi al căldurii din Bucureşti există şi este imputabil direct primarului general, Gabriela Firea. Faptul că vorbesc şi atrag atenţia că situaţia a devenit mai mult decât gravă nu ţine de dorinţa mea de a candida la ceva. Voi vorbi despre multe alte lucruri din multiple oraşe, despre multe alte lucruri din alte instituţii ale statului, din multiple domenii, dar asta nu înseamnă că vreau să ajung şef pe undeva. Eu sunt europarlamentar. Sunt şeful Delegaţiei PPE România în Parlamentul European şi sunt prim-vicepreşedintele PNL. Nu am nevoie de alte funcţii. În schimb, le cer tuturor să ştie că înainte de orice, funcţia de cetăţean al ţării numite România şi de cetăţean al Bucureştiului, în cazul meu, sunt mai importante decât orice altă poziţie. Asta pentru a anula orice speculaţie. Nu mă interesează să candidez la Primăria Generală. Scurt şi clar. Am alte priorităţi.”