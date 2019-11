Rareş Bogdan i-a reevaluat deja pe trădătorii din ProRomânia: „Mihai Tudose este un patriot”

„Am închis telefonul acum 10 minute cu Mihai Tudose. I-am spus că e un moment în care acel episod cu premierul Japoniei să fi anulat printr-un gest responsabil faţă de ţara sa. Mihai Tudose e un patriot. Chiar dacă e un politician cu vedere de stânga, nu poate fi acuzat că nu iubeşte această ţară. De asemenea, rectorul Sorin Cîmpeaanu. Au luat o decizie înţeleapătă”, a declarat luni Rareş Bogdan, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

„Eu consider că astăzi va trebui să avem un Guvern, din mai multe motive, toate extrem de serioase şi de grave. Trebuie să avem rectificare bugetară care trebuie efectuată de către Guvern prin OUG. Un Guvern interimar nu mai poate da OUG şi nu ştiu cum poţi închide anul fiscal. Avem probleme în sănătate, trebuie daţi bani. Avem probleme pentru că autorităţile publice nu sunt finanţate, vine iarna şi trebuie să ne pregătim. Nu avem comisar european şi 27 de ţări aşteaptă după noi, după certurile noastre interne. Va trebui să se vină în Parlament cu Legea bugetului. Asta este o lege care trebuie elaborată de către Guvern şi un interimar nu mai are drept de iniţiativă legislativă. Ce facem, cum trecem bugetul pentru 2020? Un parlamentar nu se poate apuca să facă legea bugetului, nu are cum”, a afirmat Mihai Tudose, citat de Stiripesurse.ro.

„Tudose ne-a minţit pe toţi”

Luni dimineaţă, liderul ProRomânia Victor Ponta l-a atacat pe vicepreşedintele formaţiunii, Mihai Tudose, pe care îl acuză că a negociat atât cu Claudiu Manda pentru reîntoarcerea în PSD cât şi cu liderul PNL Ludovic Orban.

„Dacă vă puneaţi întrebarea cine este „negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în Weekend să votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European - şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista ProRomânia!

E bine ca măcar separam apele / dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători”, a scris Victor Ponta pe Facebook.