Rareş Bogdan: Dăncilă ar trebui ca, înainte de a candida la prezidenţiale, să urmeze încă o dată şcoala liceală. Nu va reuşi să obţină un scor mai mare de 20%

Rareş Bogdan crede că Viorica Dăncilă nu ar avea şanse să intre în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale: „Probabil vor miza pe premierul Viorica Dăncilă, care estimarea mea este că nu va reuşi să obţină un scor mai mare de 20%. Eu nu cred că va intra în turul doi doamna Dăncilă, ar fi ruşinos pentru alegătorii din partea stângă să o aleagă pe doamna Dăncilă (...). Doamna Dăncilă, înainte de a candida, cu tot respectul şi decenţa pe care o am, cred că înainte de a candida ar trebui să urmeze încă o dată şcoala liceală”.

Liberalul declară că preşedintele Klaus Iohannis va câştiga ”la pas” alegerile prezidenţiale. „Eu îmi doresc în turul doi o bătălie dreapta-dreapta, pentru că asta arată un eşec major al stângii, în ultimii aproape trei ani de zile, în momentul alegerilor prezidenţiale. Eu nu am emoţii. Cred că preşedintele Klaus Iohannis va câştiga la pas, pentru că are şi experienţa necesară şi recunoaşterea internaţională, este un om extrem de echilibrat, raţional, care a putut dovedi că în momente cheie se implică şi poate opri un tăvălug roşu, care părea de neoprit în urmă cu un an de zile. Sigur, în faţa unui candidat al dreptei, al celor din Alianţa 2020, probabil domnul preşedinte Klaus Iohannis nu va obţine 75% în turul doi, va obţine doar 65-70%, dar oricum va fi un scor mai mare decât în urmă cu cinci ani de zile”, spune Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan afirmă, referindu-se la un tur doi între preşedintele Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, că diferenţele sunt totale, sunt vizibile, le poate vedea chiar şi un copil de grădiniţă.

”Estimez un scor de 75% în favoarea domnului preşedinte Iohannis în turul doi”, spune el.

Comitetul Executiv al PSD se reuneşte, marţi, pe ordinea de zi aflându-se desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale. Anterior, social-democraţii au respins varianta susţinerii lui Călin Popescu Tăriceanu.

