Paul Stănescu, pus la punct de primarii din Olt. Aleşii PSD îi cer fostului vicepremier să nu trădeze la moţiune

Primarii sunt de partea conducerii centrale a partidului şi nu acceptă voturi anti-Guvern la moţiunea de cenzură din partea parlamentarilor de Olt.

Votul de miercuri din plenul reunit al Parlamentului împotriva ordinii de zi propuse de conducerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului privind moţiunea de cenzură prin care opoziţia a reuşit să schimbe data la va avea loc votul împotriva Guvernului Dăncilă l-a readus în prim plan pe preşedintele PSD Olt Paul Stănescu, care prin atitudinea sa a contrubuit la succesul Opoziţiei.

Întrebat de jurnalişti de ce nu a votat alături de colegii din PSD împotriva solicitării Opoziţiei, Stănescu a replicat sec că din greşeală a apăsat pe alt buton. „Nu mi-am dat seama şi am votat prezent nu am votat pentru, din greşeală, pur si simplu am greşit, eu cu Radu, liderul de grup şi cu domnul Arcaş”, a explicat Stănescu, ironic, pe holurile Parlamentului.