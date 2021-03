PSD, despre Claudiu Năsui: „Este ministrul Îngropării economiei româneşti. Are o singură viziune: agonie şi faliment”

Paul Stănescu transmite, printr-un comunicat de presă, că actualul ministru al Economiei nu prezintă soluţii prentru „salvarea” economiei româneşti, ci are ca obiectiv „îngroparea” acesteia. Social-democratul îl acuză pe Claudiu Năsui că a „blocat” programele de stimulare şi susţinere a firmelor româneşti, că a scos la vânzare companiile de stat „într-o perioadă de criză”, că a eliminat voucherele de vacanţă, cât şi de faptul că a „blocat” schema de granturi pentru investiţii.

„Claudiu Năsui este cel despre care Florin Cîţu a spus în februarie 2020, pe atunci ministru de Finanţe, că i-a aprobat o serie de amendamente la buget, chiar dacă n-au fost în interesul românilor. Invit pe oricine să redescopere această dezvăluire şi cum mimează, astfel, ”transparenţa” acest ministru al USR, la pachet cu toată guvernarea liberală plină de ură şi minciună.

Cu acest ministru al Îngropării Economiei Româneşti, societatea nu-şi va reveni, din păcate, prea curând. Am văzut cu toţii ce răspunsuri de politician păpuşat a dat la moţiunea simplă şi nicidecum demne de un ministru. N-a prezentat nici SOLUŢII şi nici PROGRAME pentru salvarea antreprenorilor români şi a economiei.

Moţiunea simplă pe care am depus-o şi pe care am votat-o în Senat împotriva acestui ministru, care are ca obiectiv îngroparea economiei româneşti, este un avertisment că useriştii nu fac nimic pentru repornirea şi finanţarea economiei româneşti. În loc să pună beţe-n roate crizei economice şi problemelor cu care se confruntă antreprenorii, a pus mai degrabă piedici firmelor româneşti, îngropate în datorii şi fără speranţă că acest guvern va mai face ceva bun. Industria HORECA a fost batjocorită, abandonată, hărţuită şi parţial închisă.

Să blochezi programele de stimulare şi susţinere a industriei şi a firmelor româneşti, să scoţi la vânzare, într-o perioadă de criză, companiile de stat, să blochezi schema de granturi pentru investiţii sau să elimini voucherele de vacanţă, şi multe alte măsuri iresponsabile, această viziune nu se numeşte nici mai mult, nici mai puţin decât Crimă Economică.

Când au ajuns la guvernare, liberalii şi useriştii au încercat să arunce vina asupra PSD pentru toate motivele care le-au trecut prin minte. Şi-au ascuns atunci nepriceperea invocând greaua moşternire. Dar iată cine sunt ei: Zero măsuri pentru economie, plus incompetenţă în gestionarea pandemiei. Din păcate pentru români, ”eficienţa liberal-useristă” se vede cam aşa: în valul al treilea, locurile la ATI sunt ocupate, numărul celor infectaţi creşte, responsabilitatea pentru incendiile din spitale este băgată sub preş, medicii şi personalul medical din centrele de vaccinare nu şi-au primit banii, campania de vaccinare este haotică, iar românii sunt puşi să alerge zeci sau sute de kilometri pentru un vaccin.” se arată într-un comunicat de presă PSD, semnat de Paul Stănescu.