PSD cere Guvernului să organizeze o testare periodică a elevilor şi să renunţe la ipoteza în care cei nevaccinaţi ar putea să continue cursurile de acasă

„PSD cere Guvernului să renunţe la ipoteza în care elevii nevaccinaţi urmează obligatoriu cursurile online în cazul în care apar cazuri de COVID-19 într-o clasă. O astfel de abordare, enunţată ca scenariu de ministrul Educaţiei, este profund discriminatorie şi încalcă dreptul fundamental la educaţie. Elevii cu vârsta de până la 12 ani nu au opţiunea vaccinării şi este evident că scenariul propus de ministrul Educaţiei de şcoală în regim online este complet inadecvat, în raport cu vârsta şi creează segregare, respinsă în mod categoric şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, au transmis Social-democraţii, conform unui comunicat de presă.

Social-democraţii cer Guvernului „să nu condiţioneze accesul elevilor la procesul de învăţământ în funcţie de vaccinare” şi „ solicită miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii să ajungă rapid la un acord cu privire la organizarea testării periodice pentru COVID-19 a elevilor, după modelul practicat în multe state europene”.

Ei atrag atenţia că „este extrem de grav că până în acest moment, cu mai puţin de o lună până la începerea anului şcolar, niciunul dintre scenariile enunţate separat de cei doi miniştri nu se referă la testarea elevilor, deşi aceasta s-a dovedit o cale eficientă pentru menţinerea şcolilor deschise şi pentru prevenirea focarelor de infecţie„.

„Atât cât am în limitele de competenţă, şcoala va începe cu prezenţă fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informaţiile pe care le am, pe condiţiile din şcoli, pe faptul că în şcoli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri - cu excepţia unităţilor sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare a personalului din învăţământ, a cadrelor didactice, mă pronunţ cât se poate de clar în favoarea deschiderii şcolii fără scenarii, pentru toţi elevii. Am dreptul să manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluţia epidemiologică”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.