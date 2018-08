PSD a căutat nod în papură şi a blocat audierea lui Carmen Dan în Parlament. „Unele semnături sunt diferite. Capul de tabel nu a fost respectat“

„În momentul de faţă, această cerere nu întruneşte toate prevederile legale“, a declarat Carmen Mihălcescu, deputat şi vicepreşedinte al Camerei căruia Liviu Dragnea i-a delegat atribuţiile de preşedinte al acestui for.

Reprezentanta PSD a prezentat li motivele care au stat la baza respingerii cererii Opoziţiei.„În solicitare se specifică perioada în care să aibă loc, mai puţin ora la care aceasta să se întâmple. Motiv pentru care, colegul meu aflat de permanenţă săptămâna trecută, Florin Iordache, a decis ca aceasta să fie trimisă Secretariatului General pentru convocarea Biroului Permanent. Solicitarea nu întruneşte în momentul de faţă toate prevederile legale şi regulamentare în sensul în care, potrivit art.72 din Regulament, ar fi trebuit însoţită de un proiect de hotărâre prin care să specificăm denumirea comisiilor de anchetă, obiectivele acestora. Sunt şi anumite inadvertenţe de natură tehnică, începând cu tabelele, de care s-a făcut mişto în Biroul Permanent. Dar e o chestiune pe care, din câte îmi amintesc eu, fiind în Parlamentul României de atâta vreme, a fost respectată, adică acel cap de tabel la care noi am ţinut şi s-a făcut de fiecare dată. Mă rog, poate părea o chestiune neserioasă, dar în realitate nu este, este tot o procedură pe care trebuie să o respectăm”, a explicat deputatul PSD lăsat de Liviu Dragnea preşedinte interimar al Camerei.

Carmen Mihălcescu a invocat, ca motiv pentru respingerea solicitării opoziţiei, semnăturile „diferite” ale unor colegi. „În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite. Din câte îmi amintesc eu, şi sunt aici la al patrulea mandat, eu nu cred ca vreodată - şi nu fac nicio acuză, pentru că nu am competenţa necesară - să fi semnat altfel decât am făcut-o până acum (...) Dacă vă veţi uita pe solicitare, veţi constata că domnul Năsui (Claudiu Năsui, deputat USR - n.r.) - şi este doar un exemplu pe care îl dau - are însă o semnătură diferită pe solicitarea trimisă către Biroul Permanent şi pe tabel. Noi nu avem competenţa necesară să stabilim, să facem vreo expertiză grafologică însă toate aceste lucruri loate la un loc (...) înseamnă practic că Regulamentul nu a fost respectat, motiv pentru care această sesiune extrordinară nu poate fi convocată”, a spus deputatul PSD.