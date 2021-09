PSD va depune moţiune doar dacă cea a USR şi AUR nu va ajunge în plenul Parlamentului. Ciolacu: Vom merge până la capăt, alegeri anticipate

"Dacă moţiunea USR AUR ajunge la vot în plen, PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Barna în Guvern şi Ghinea să distrugă PNRR. Vom merge până la capăt, alegeri anticipate. Dacă moţiunea alianţei USR AUR nu ajunge la vot în plen, suntem dispuşi să convenim cu USR PLUS şi AUR un text al moţiunii, să semneze moţiunea şi în 10 minute o depunem", a declarat Marcel Ciolacu.



Marcel Ciolacu a insistat pe legalitatea semnăturilor strânse de PSD pentru depunerea moţiunii. Astfel, nu este exclus ca semnăturile strânse de USR PLUS şi AUR să fie contestate, iar moţiunea susţinută de cele două formaţiuni să nu ajungă în plenul Parlamentului.

"Am arătat şi 157 semnături legale, am invitat atunci USR PLUS şi AUR să discutăm pe marginea textului şi să depunem împreună o moţiune cu minimum 234 de semnături. USR PLUS a ales însă o alianţă cu AUR şi, cu aroganţa specifică, nu au dat niciun semn, nici măcar gestul minim de a ne transmite textul moţiunii. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR PLUS pentru a îşi creşte vizibilitatea publică", a completat Ciolacu, menţionând să semnatarii îşi pot retrage semnăturile şi să se alăture moţiunii PSD.





Marcel Ciolacu acuză USR PLUS şi PNL că vor ca PSD să decidă cine câştigă, menţionând că social-democraţii nu îi mai vor pe reprezentanţii USR PLUS în guvern, acuzându-I de şantaj.





Referitor la reacţia preşedintelui României pe acest subiect, liderul PSD menţionează că“nu trebuia doar să constate că USR PLUS ştie doar să strice, ci şi să recunoască public că opera sa, coaliţia pierzătorilor, este un eşec”