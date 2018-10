Primul semnal că CpF devine partid. „Avem nevoie de o mişcare creştină de renaştere naţională. 3,5 milioane de români nu trebuie să strige în pustie“

„România are nevoie de o mişcare creştină de renaştere naţională, de oameni care înainte de a-i cere ceva, să o slujească. Sunt atâtea lucruri de apărat, de afirmat. Gălăgia patriotardă, conservatorismul de cafenea, partidele făcute pe genunchi nu ne vor ajuta cu nimic. Oamenii trebuie să ajute oameni, inimile să caute inimi, minţile să convingă cu soluţii reale alte minţi. Cei care au asudat, au plâns şi s-au bucurat uneori în toţi aceşti trei ani sunt cei care pot schimba ceva în semenii lor, nu în listele unui partid sau altul. 100 000 de voluntari sunt o imensă forţă a binelui, a iubirii, a credinţei, a patriotismului. Din biserică spre societate, de pe strada noastră pe strada aproapelui nostru. Referendumul nu vorbeşte despre un partid, ci despre oameni care au curajul credinţei lor, au curajul discernămîntului lor. Politica este necesară, vitală uneori, dar ea trebuie să fie expresia autentică şi legitimă a oamenilor, nu doar instrumentul conjunctural al unei ocazii sau alta. România are nevoie de creştini implicaţi, de cultura minţii şi a sufletului, de inteligenţă şi de caracter, de competenţă şi responsabilitate, de adevăr. Am experimentat destul cinismul inteligenţei, al aroganţei, al trufiei, ca şi pe acela al prostiei şi al hoţiei. Poporul român a fost boicotat la referendum, de televiziuni, de partide. Cu toate acestea, avem alături 3 500 000 de români curajoşi, curajul şi discernămîntul lor este lecţia referendumului pentru toţi ceilalţi. 3 500 000 de cetăţeni români a căror voce nu trebuie să strige în pustie“, a scris Mihai Gheorghiu pe Facebook.

Înainte de Referendum, Mihai Gheorghiu a afirmat, la Adevărul Live, că, în viitor, Coaliţia pentru Familie nu se va transforma în partid politic, indiferent de rezultatul referendumului.

„Nu! Nu există niciun proiect de a transforma Coaliţia pentru Familie în partid politic“, a declarat Mihai Gheorghiu, întrebat dacă pe viitor Coaliţia pentru Familie se va transforma în partid politic.