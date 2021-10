Prima întâlnire Dacian Cioloş - Florin Cîţu - Kelemen Hunor - Varujan Pambuccian are loc astăzi. Noul Guvern, misiune aproape imposibilă pentru USR

Pentru PNL, potrivit informaţiilor din şedinţa de marţi seară a conducerii partidului, discuţia s-ar putea limita la a recomanda din nou USR să-şi caute o majoritate alături de PSD şi AUR, partidele care au demis guvernul prin moţiune de cenzură.

Şi liderul UDMR Kelemen Hunor are o problemă legată de contribuţia USR la căderea Guvernului Cîţu, considerând necesare mai întâi explicaţii din partea USR.

Deşi Dacian Cioloş şi-a anunţat intenţia de a reface coaliţia cu PNL şi UDMR, el nu a exclus nici varianta Guvernului minoritar. Vicepreşedintele USR Dan Barna a fost mult mai tranşant, anunţând că, dacă foştii parteneri de guvernare vor dori să negocieze refacerea coaliţiei, o concluzie a negocierilor ar putea fi prezentată, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, iar în caz contrar un guvern format exclusiv din membri USR poate fi pregătit inclusiv la finalul acestei săptămâni.

Cioloş şi-a anunţat intenţia de a reface coaliţia în forma sa iniţială, dar nu exclude nici varianta unui guvern minoritar USR dacă negocierile eşuează.

”Aşteptăm un semn de reciprocitate din partea foştilor parteneri, acesta este mandatul cu care vom merge zilele următoare la negocieri”, a declarat luni liderul USR, care a reluat afirmaţia potrivit căreia acordul iniţial de colaborare la guvernare nu a fost denunţat de niciuna dintre părţi.

”Obiectivul nostru este clar, să pregătim un Guvern care să fie votat rapid în Parlament şi să gestioneze această situaţie de criză”, a spus Cioloş, arătând că vor apela la partenerii de la PNL şi UDMR, împreună cu minorităţile, argumentând că există un acord de coaliţie care nu a fost rupt până acum.

El a vorbit şi despre un guvern minoritar USR.

"Nu e exclusă această variantă, nu am luat o decizie în partid legat de acest lucru, pentru că prioritatea noastră este să căutăm să reconstruim această majoritate politică, dar după ce vom avea aceste discuţii cu PNL şi cu UDMR, în funcţie de rezultatul acestor discuţii vom lua decizia în ce fel ne ducem mai departe mandatul pe care l-am primit de la preşedinte. (...) Nu excludem, dar dacă vom merge cu un guvern minoritar, vom merge cu un program politic, cu un program de reforme, cu un program de măsuri pe care noi vrem să-l asumăm şi dacă va exista susţinere în Parlament pentru acel program, mergem mai departe, dacă nu, nu. Dar vom prezenta un program şi o echipă”, a afirmat Dacian Cioloş, marţi seară, referindu-se la varianta Guvernului minoritar.

Vicepreşedintele Dan Barna a declarat că evoluţiile depind de ce se va întâmpla la întâlnirea de miercuri.

"Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în dialogul preşedinţilor de mâine după amiază (miercuri - nr.), pentru că dacă se deschid negocierile pe bune, ca să spun, de-adevărat, probabil la începutul săptămânii viitoare, luni-marţi am putea să avem o concluzie. Dacă mâine se spune doar ”Nu discutăm, am venit doar să vă spunem că nu vrem să facem niciun fel de dialog”, lucrurile s-ar putea să se rezolve chiar mai repede”, a declarat marţi seară Dan Barna

În ceea ce-i priveşte pe liberali, surse participante la şedinţa de marţi seară a conducerii partidului au declarat pentru News.ro că la discuţiile de miercuri cu Dacian Cioloş, liberalii vor pleca de la premisa exprimată public de Florin Cîţu încă de luni seară: USR să-şi caute o majoritate alături de PSD şi AUR, partidele care au demis guvernul prin moţiune de cenzură.

Aceleaşi surse au relatat că Florin Cîţu va merge la întâlnirea anunţată de liderul USR, iar ulterior va avea o nouă rundă de discuţii doar cu omologul său de la UDMR şi cu liderul grupului minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament.

De altfel, vicepreşedintele PNL Florin Roman a şi declarat înaintea şedinţei conducerii liberale: ”Mie, personal, mi-e greu să cred că după ce a dărâmat guvernul de dreapta, după ce a fost susţinut de PNL pentru portofoliul agriculturii, pentru postul de comisar european, pentru postul de premier tehnocrat, iar domnul Cioloş a răspuns cu dărâmarea Guvernului, mi-e greu să cred că vom putea construi cu cineva care ştie doar să demoleze. Iar domnul Cioloş este foarte priceput în a demola, nu în a construi”, a mai comentat Roman.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a evitat un răspuns tranşant, afirmând, referitor la o eventuală susţinere pentru guvernul care ar urma să fie propus de Cioloş, că nu are datele necesare să vorbească deocamdată şi oricum UDMR, şi dacă susţine, nu are majoritate.

”Trebuie să găsească şi pe altcineva”, a afirmat Kelemen Hunor.

"Noi nu am discutat cu Dacian Cioloş despre aşa ceva nici ieri, nici alaltăieri. Prima dată trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, pentru că era un lucru să dai jos Guvernul, ceea ce s-a şi întâmplat, şi era alt lucru să caute o soluţie fără să dea jos Guvernul. Nu poţi să spui că astăzi te dau jos, îţi dau un pumn în gură şi a doua zi te cer de nevastă. (...) Trebuie să vedem ce program vrea să pună în aplicare, cu cine vrea să spună în aplicare. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment şi oricum UDMR-ul, şi dacă susţine, nu are majoritate. Trebuie să găsească şi pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi pentru că, natural, trebuie să meargă acolo unde a avut majoritatea”, afirma luni seară Kelemen Hunor.