Premierul împlineşte astăzi 49 de ani. Ce cadou a primit Florin Cîţu de la colegii din Guvern

„Ştiţi sentimentul acela când e ziua unui coleg şi te gândeşti ce să-i faci cadou? Am pus mână de la mână şi am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliţiei, am semnat o felicitare cu urări şi gânduri adecvate momentului şi i le-am înmânat sărbătoritului.

La mulţi ani, domnule premier şi energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Premierul împlineşte astăzi 49 de ani. La întrebarea ce îşi doreşte de ziua lui, Florin Cîţu a transmis că vrea să se vaccineze cât mai mulţi români.

„Doar un singur lucru îmi doresc astăzi, să putem să ne vaccinăm toţi cât mai repede. Asta este ce vreau de la toată lumea, să se vaccineze pentru doar aşa putem să ieşim din perioada asta. O să ieşim cu bine, o să vedeţi că o să ieşim cu toţii bine de aici”, a declarat Florin Cîţu la Digi FM.