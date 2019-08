Ponta spune că ar putea susţine Guvernul dacă acesta va fi restructurat: „Sunt două, trei persoane în PSD care vor să-i rupă gâtul lui Dăncilă”

Victor Ponta a declarat că au fost trei propuneri pe care le-a făcut, iar ALDE a anunţat că le susţine, în această săptămână.„Au fost trei propuneri concrete pe care eu le-am făcut şi pe care ALDE, după o perioadă în care nu s-au pronunţat, miercuri au spus că le susţin. Anume, un alt guvern. Restructurat nu înseamnă pleacă Ionescu de la PSD şi vine Popescu de la PRO România, că nu am rezolvat nimic. Un alt guvern înseamnă nu doar ministere mai puţine, mai puţine agenţii şi nişte idei guvernare prin care să te apuci, cu riscul că pierzi alegerile, dar să reformezi într-adevăr Ministerul de Interne, să reformezi într-adevăr partea de sănătate, de educaţie, fonduri europene. Al doilea lucru pe care l-am cerut, un alt program de guvernare cu nişte idei realizabile. Nu se poate să tot promiţi, au tot promis, dăm bani, facem tot, s-au dus în prăpastie, au după şase luni deficit mai mare decât am avut noi după un an întreg”, a afirmat Ponta. El a precizat că a treia propunere a fost un candidat comun la alegerile prezidenţiale.El a afirmat că a transmis celor de la ALDE că, dacă reuşesc să obţină o restructuare de guvern şi un alt program de guvernare, PRO România ar putea sprijini guvernul.„Dacă voi reuşiţi să obţineţi o restructurare de guvern şi un alt program de guvernare şi un candidat unic, suntem dispuşi să discutăm. Nu să intrăm la guvernare, să sprijinim. Doamna Dăncilă, vino cu propunerea cum vrei să restructurezi administraţia şi dacă USR şi PNL nu vor, nicio problemă. Avem proiecte de legi, vrem să abrogăm Ordonanţa 114, dar nu am cerut niciun minister. (…) Dacă vor să facă ceva bun, guvernăm fără probleme. (…) Vreţi să schimbaţi? Chiar vă sprijinim, dar veniţi o dată cu schimbarea”, a mai spus Ponta.Ponta a mai spus că sunt două, trei persoane în PSD care vor „să-i rupă gâtul lui Dăncilă” şi să-i ia locul.„Domnul Tăriceanu ştie că nu poţi să faci o restructurare fără o majoritate parlamentară. În acest moment nu mai au o majoritate parlamentară. Sunt însă la PSD doi sau trei care de fapt vor să-i rupă gâtul lui Dăncilă şi să îi ia ei locul. Nu asta e soluţia. E un Game of Thrones de PSD. Moare Dăncilă şi venim noi”, a mai afirmat Ponta.Vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, vineri, că săptămâna viitoare este ”crucială” pentru actuala coaliţie guvernamentală şi că în cel mult zece zile va fi lămurită atât chestiunea rămânerii ALDE la guvernare, cât şi colaborarea partidului cu Pro România.Vicepreşedintele ALDE a spus că PSD trebuie să răspundă în următoarele zile dacă acceptă şi o restructurare a guvernului cu cel mult 19 ministere.„Am propus PSD ca din cei 19 miniştri patru să aparţină ALDE şi patru să aparţină Pro România, fireşte unul dintre cei patru având şi rangul de vicepremier pentru fiecare dintre cele două partide. În acelaşi timp am făcut şi o clasificare a ministerelor. Dintre Ministerul Transporturilor şi cel al Dezvoltării, PSD ar trebui să renunţe la unul. La fel între Educaţie şi Sănătate, PSD va trebui să renunţa la un minister”, a mai spus Vosganian.Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, miercuri, că a ajuns la o înţelegere cu Victor Ponta pentru ca ALDE şi PRO Româna să încheie o alianţă politică.Ulterior, Victor Ponta a amintit că a spus recent că este dispus să discute un proiect politic cu ALDE, dacă acest partid iese de la guvernare. El a precizat că a discutat cu Tăriceanu, că nu au luat decizii, dar că sunt şanse mari de succes.

