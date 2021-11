PNL, pe un butoi cu pulbere, înainte de marea decizie: guvernare cu PSD sau cu USR

Apropierea deciziei finale privind cel mai potrivit partener de guvernare pentru liberali, adică PSD sau USR, a dus la creşterea tensiunilor în interiorul PNL, părerile fiind împărţite în ceea ce priveşte soluţia cea mai bună pentru partid, pentru fiecare grupare sau pentru relaţia cu partenerul lor de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis.

Liberalii nu acceptă participarea la un Guvern în care ei să nu aibă premierul. Această condiţie este considerată nenegociabilă în interiorul PNL. Potrivit unor surse, sunt dispuşi să rămână în afara guvernării dacă prim-ministrul ar fi din alt partid sau un tehnocrat.

„Echipa câştigătoare” de la Congresul PNL este împărţită în ceea ce priveşte alegerea variantei PSD sau refacerea Coaliţiei cu USR. Grupul din Ardeal, cu lideri ca Emil Boc şi Lucian Bode, şi unele filiale din Moldova (cum sunt cazurile Suceava, Botoşani şi Vaslui) merg pe varianta PSD. Liderii din sud şi o parte din Moldova sunt pentru varianta cu USR. De exemplu, PNL Iaşi, organizaţie condusă de Alexandru Muraru, a adoptat o rezoluţie prin care cere ca viitorul premier să fie tot de la PNL, iar prima încercare de guvernare să fie tot USR. Jocurile de culise pentru varianta USR sunt făcute de Florin Cîţu şi Dan Vîlceanu, secretar general al partidului şi preşedinte PNL Gorj.

„Organizaţiile judeţene vor decide dacă vor să meargă în aceeaşi barcă cu PSD. Eu, personal, nu vreau să merg în aceeaşi barcă. Soluţia cred că se găsea şi în cealaltă parte, cu USR. PSD înseamnă dezastru pentru PNL”, a afirmat Gheorghe Pecingină, deputat foarte apropiat de Dan Vîlceanu şi secretar general adjunct al PNL. Pecingină a explicat de ce filialele din Ardeal preferă varianta cu PSD: social-democraţii au acolo organizaţii slabe şi liberalii pot continua să controleze ce se întâmplă în zonă, spre deosebire de sud şi de o parte din Moldova. Pe scurt, e vorba de calculul politic al colegilor săi.

Rezultat imprevizibil

Anti-PSD este şi gruparea Motreanu-Bolojan, cei doi lideri fiind aşteptaţi să spună deschis opinia la şedinţa de Birou Politic Naţional din seara aceasta, unde prezenţa este obligatorie, au precizat pentru „Adevărul” surse liberale. „Este ca o finală de Liga Campionilor. Rezultatul poate fi oricare, deşi direcţia pare să fie spre PSD. O să fie o seară lungă. Decidem prin vot, apoi ne supunem, fie că ne place sau nu”, a declarat un preşedinte de filială pentru „Adevărul”.

Relaţia cu Iohannis continuă să fie un element important. Şeful statului are, indiferent de preferinţa unei tabere sau alta din PNL, ultimul cuvânt în ceea ce priveşte numele viitorului şef al Guvernului. Preşedintele nu este forţat să pună un anumit politician, propus de un partid sau altul, pentru că nicio formaţiune nu are 50% plus unu din mandate.

În partid, tot mai mulţi lideri s-au lăudat că au fost contactaţi personal de Klaus Iohannis pentru a susţine o variantă de guvernare cu PSD, a precizat, pentru „Adevărul”, un lider de filială performantă a PNL. Pe de altă parte, invocarea numelui preşedintelui în decizie este considerată de unii exagerată, fiind văzută doar ca un pretext al anumitor liberali de a ieşi în evidenţă. Discuţiile cu PSD sunt din ce în ce mai avansate, mai ales la nivel de preşedinte şi prim-vicepreşedinţi, potrivit informaţiilor „Adevărul”.

Cîţu este împins de liderii PNL spre preluarea Senatului, dacă liberalii şi social-democraţii bat palma pentru varianta Nicolae Ciucă premier. Preluarea şefiei Senatului ar evita apariţia conflictelor între partid şi guvernare, în condiţiile în care premierul şi preşedintele Senatului trebuie să conlucreze inclusiv la nivel de legislaţie, cum este cazul proiectelor de lege care pleacă de la Guvern. Liberalii se tem să nu accentueze tensiunile între viitorul premier şi preşedintele formaţiunii pe măsură ce trece timpul.

Factorul Orban

Un element de care noua conducere a PNL trebuie să ţină cont este şi grupul Orban, adică fostul preşedinte liberal şi parlamentarii care şi-au dat demisia din grupurile liberale, iar acum sunt cu un pas în afara partidului. 17 deputaţi şi senatori sunt până acum oficial în linia disidentă din partid, iar în cazul unei înţelegeri cu PSD mai sunt aşteptaţi să li se alăture minimum şase, au precizat surse din grupul Orban pentru „Adevărul”. Ludovic Orban ar putea să meargă la Biroul Politic Naţional de astăzi, o premieră în condiţiile în care fostul şef al PNL nu a mers la nicio reuniune fizică de când a pierdut funcţia din partid.