Paul Stănescu: Niciodată nu am avut legătură sau să cunosc vreun membru sau şef al unei grupări infracţionale. Se cunoaşte existenţa unor reţele

Stănescu a mai spus că politicienii sunt responsabili pentru situaţia actuală, iar „disoluţia statului român se simte cel mai tare în cadrul Poliţiei Române şi a Ministerului de Interne”.

„Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, rudelor. Înţeleg durerea domnului Cumpănaşu, Alexandra a fost nepoata lui. Dar e greu de la o întâmplare nefericită să acuzi pe toată lumea. În ceea ce mă priveşte pe mine, niciodată în viaţa mea nu am avut legătură sau să cunosc vreun membru sau un şef al unei grupări infracţionale, al unui clan interlop, niciodată nu am discutat cu asemenea oameni. Ştim cu toţii că există. Vreau să vă asigur că din toţi cei care au fost aleşi în 2016, indiferent din ce partid fac parte, nu ştiu un om politic să aibă legătură cu vreo grupare infracţională sau cu un clan interlop”, a afirmat Paul Stănescu.

Paul Stănescu a spus că se cunoaşte existenţa unor clanuri interlope în Olt, dar că nu există suficiente informaţii.

„Se cunoaşte existenţa unor reţele, toată lumea bănuieşte. Nu avem informaţiile necesare. Vă dau un exemplu, sunt oameni politici care pot fi acuzaţi în mod direct de legături cu asemenea grupări. Şi v-aş da cel mai autentic exemplu, tot din judeţul Olt. Drăgăneşti de Olt, unde e clanul Bercea, e la 20 de kilometri de Caracal. Trebuie să ne aducem aminte că la o sărbătoare câmpeanească, Traian Băsescu era de mână cu Bercea Mondial, cu Prima Doamnă. Ne aducem aminte că Bercea Mondial punea o salbă de galbeni la gât Primei Doamne, ne aducem aminte de mormanul pe care clanul Bercea l-a dus fratelui Mircea Băsescu pentru ca el să iasă din puşcărie”, a mai spus Paul Stănescu.

El a acuzat desfiinţarea „sectoriştilor”, a posturilor de poliţie din mediul rural, precum şi pensionarea anticipată a poliţiştilor şi a spus că politicienii sunt responsabili de aceste lucruri.

”Clasa politică a dus la distrugerea Poliţiei Române prin desfiinţarea sectoriştilor. Am cunoscut sectorişti şi aveau un registru cu toţi locuitorii din sectorul lui. Unui sectorist din vremurile pe care le-am trăit împreună nu-i trebuia mai mult de un sfert de oră să ajungă la locul şi în casa unde s-a întâmplat, pentru că el ştia şi ce câini are fiecare, cum e vopsită poarta, gardul... Dar noi am greşit pentru că disoluţia statului român se simte cel mai tare în cadrul Poliţiei Române şi a Ministerului de Interne. Am desfiinţat posturile de poliţie din mediul rural, numai greşeli. Oamenii politici au greşit în ce priveşte legislaţia. Toţi au greşit într-un moment sau altul”, a spus Stănescu.

