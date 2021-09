Orban îi răspunde ministrului Muncii: Evident că trebuie să mai citească Constituţia şi procedurile regulamentare doamna ministru

„Evident că trebuie să mai citească Constituţia şi procedurile regulamentare doamna ministru. Mi-a mai scris o scrisoare publică să grăbim dezbaterea legii privind consumatorul vulnerabil şi am să dau un singur răspuns”, a declarat Ludovic Orban.

Liberalul a explicat că „proiectul de lege privind protecţia consumatorului vulnerabil a fost un proiect de lege care a fost înaintat de Guvern. În forma adoptată de Guvern termenul de intrare în vigoare a legii era prevăzut 1 septembrie 2022. Noi, Parlamentul, suntem cei care am modificat termenul de intrare în vigoare pentru a răspunde creşterii facturilor, prima oară Senatul şi după Camera Deputaţilor. De asemenea, noi în Camera Deputaţilor am şi crescut valoarea sumei de referinţă pentru ajutorul acordat, atât la cei care se încălzesc cu lemne, cât şi la cei care se încălzesc cu gaze. Deci noi ne-am făcut datoria faţă de cetăţeni, am adoptat o lege bună şi ea va merge la promulgare, conform procedurilor constituţionale”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

El a subliniat că Raluca Turcan ar fi trebuit să se adreseze colegului de partid care este delegat cu atribuţiile de preşedinte al Camerei Deputaţilor. „Cred că doamna Turcan, dacă tot voia să adreseze o scrisoare, trebuia să îi adreseze o scrisoare colegului meu vicepreşedintele Camerei Deputaţilor care are delegare din partea mea să exercite atribuţiile de preşedinte pentru ziua de astăzi”.

Legea consumatorului vulnerabil trebuie transmisă urgent spre promulgare preşedintelui României, a afirmat, marţi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, adăugând că o nouă tergiversare a acestei legi va însemna şi o întârziere în adoptarea normelor metodologice.

Parlamentul a adoptat în urmă cu o săptămână proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.