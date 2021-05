Orban: Nu am spus că acum se renunţă la gratuitatea vaccinului. Se va ajunge, la un anumit moment, când va deveni un virus banal, cum este virusul de gripă

Orban a declarat, marţi, că vaccinul împotriva COVID rămâne gratuit în pandemie şi până când se ajunge la o imunizare colectivă. „Am spus că, la un moment dat, se va ajunge cum e la gripă, la o situaţie normală, ca de vaccinare gratuită să beneficieze categoriile vulnerabile. Când se va ajunge la nivelul respectiv. Sigur, nu în perioadă de pandemie, nu până nu se ajunge la o imunizare colectivă, la procentul care este considerat de autorităţile sanitare. Nu a fost că noi acum nu o să mai dăm vaccinul gratuit”, a explicat Orban.

El a menţionat că a discutat cu premierul Florin Cîţu pe această temă. „Am discutat cu domnul prim-ministru, am comunicat. Nu e neapărat o contradicţie, am spus că la un moment dat se va ajunge, când nu va mai reprezenta un pericol. Se vede că pandemia de COVID a generat o situaţie economică, socială, psihologică dramatică. Nu am spus că acum se renunţă la gratuitatea vaccinului. Se va ajunge, la un anumit moment, când va deveni un virus banal, cum e virusul de gripă, să se folosească mecanismul obişnuit de vaccinare”, a mai transmis Orban.

Luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că românii ar putea plăti pentru vaccinarea împotriva COVID-19 "într-un viitor oarecare", menţionând că se va putea ajunge în situaţia vaccinului antigripal, când sunt imunizate gratuit doar grupele de risc.