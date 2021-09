Orban: Nu poţi să faci campanie cu „Pâinea şi cuţitul sunt la mine”. Este cea mai urâtă campanie din 31 de ani de politică

„Nu mi-am dorit această competiţie electrală. L-am susţinut cu bună credinţă pe Florin Cîţu, deşi îl conoşteam de puţină vreme. Prima oară în echipa mea ca vicepreşedinte economic al PNL, ulterior lider de grup parlamentar la senat, ministrul Finanţelor, senator în condiţiile în care nu trecuse pe la filială şi filiala nu a vrut să îl voteze pentru un nou mandat şi într-un final, premier. M-am trezit, fără măcar să primesc un telefon că Florin Cîţu este candidat la preşedinţa PNL”, a declarat Ludovic Orban, la Deva, sâmbătă, unde a fost prezent pentru a-şi prezenta moţiunea cu care candidează la Congresul PNL din 25 septembrie.

Orban a mai declarat că trăieşte cea mai urâtă campanie electorală internă.

„Vă spun sincer că am trăit, din momentul anunţării candidaturii, cea mai urâtă perioadă din viaţa mea în PNL şi este practic cea mai urâtă campanie cu care m-am confruntat eu în 31 de ani de politică. Nu poţi să faci campanie cu <Pâinea şi cuţitul sunt la mine. Dacă nu mă votaţi, nu primiţi nimic, nici funcţii, ba chiar vă dăm afară oameni. Cine e cu Orban, să plece>. Numai de curând, gândiţi-vă, noi avem un echilibru parlamentar fragil, chiar şi cu USR, o majoritate care fără grupul minorităţiloreste de doar zece voturi în Parlamentul României. Pentru noi unitatea partidului şi unitatea grupului parlamentar este fundamentală, chiar cu USR, nu zic fără USR. În asigurarea unei majorităţi parlamentare care să susţină guvernul şi mai ales care să susţină proiectele de lege şi reformele guvernului”, a declarat Orban.

Liderul PNL a mai precizat că la 1 septembrie, cei care au semnat moţiunea Orban au fost schjimbaţi din funcţii.

„Pe 1 septembrie, practic toţi susţinătorii, care au semnat moţiunea mea au fost schimbaţi din funcţiile de conducere de la Cameră şi Senat, în condiţiile unui echilibru simetric. Şi dacă ar fi fost vot pe bune, niciunul nu a fost schimbat din funcţie. În aceeaşi zi, când a fost rupt în două grupul parlamentar, lipsit complet de reprezentare, pe cei care mă susţin pe mine, preşedintele PNL, în competiţie electrală, s-a făcut praf şi coaliţia cu o decizie care a fost luată fără acordul meu şi fără consultarea mea. Am fost informat printr-un SMS cu doup minute înainte de declaraţiile de demitere a ministrului”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai adăugat că în 31 de ani de politică el a învăţat să construiască, nu să distrugă.

„Nu pot să înţeleg, eu fac politică de 31 de ani, eu am învăţat să construiesc, nu să distrug, eu am învăţat să adun oameni în jurul PNL, nu să-i alung din PNL, eu am învăţat să îmi respect partenerii pentru că în nicio colaborare lucrurile nu funcţionează, dacă fiecare dintre parteneri nu este mulţumit şi nu primeşte ceea ce s-a angajat fiecare partener să îi asigure partenerului de drum. Cum să lichidezi şi nu să îţi tai ţie craca de sub picioare, ci să tai craca de sub picioare PNL şi capacităţii de a guverna România a PNL. Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Am intrat într-o criză care, sincer, nu îi văd motivaţia, nu pot să înţeleg care este mobilul”, a declarat Orban.