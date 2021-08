Orban, despre noul PNDL: Nu ni s-a năzărit peste noapte să facem un plan de investiţii. USR face balet, dar vor accepta. Trebuie să primească şi ei satisfacţie

„În ceea ce priveşte guvernarea, dacă vrem să ne ducem cu fruntea sus în 2024, să le cerem votul oamenilor, trebuie să facem performanţă. Ce înseamnă a face performanţă? Înseamnă a face lucruri pe care oamenii să le simtă că sunt în favoarea lor, a simplifica proceduri, (…) creşterea veniturilor populaţiei, performanţa în guvernarea locală. (...) În coaliţie, de pe la sfârşitul lui ianuarie, începutul lui februarie, eu le spun colegilor din coaliţie, care se amuzau la început toţi, că trebuie să lansăm PNDL III. De ce? Sunt comunităţi locale care nu au veniturile necesare pentru a-şi asigura investiţiile în infrastructură de care au nevoie”, a spus Orban miercuri, la Galaţi.

Orban: „USR PLUS face balet”

Preşedintele PNL este de părere că USR PLUS, formaţiunea din coaliţia de guvernare care a criticat vehement noul proiect de investiţii, trebuie să primească „satisfacţie pe anumite puncte din agentă”, însă, până la urmă, va fi de acord cu

„Nu ni s-a năzărit peste noapte să facem un nou plan de investiţii. Acum USR-ul face balet. Dar în orice discuţie şi în orice negociere trebuie să găseşti un punct comun. Adică până la urmă şi ei vor accepta, dar evident că trebuie să primească şi ei satisfacţie pe anumite puncte din agendă care le sunt lor importante în ceea ce …Orice om îşi dă seama că este o chestiune cât se poate de raţională. (...) Oamenii ne vor judeca după cum guvernăm.

În ceea ce priveşte acţiunea mea în interiorul partidului, vreau să ştiţi că nu mă voi schimba. Sunt la o vârstă la care îmi e foarte greu să mă schimb. Sigur, am făcut greşeli. Dar niciodată din rea intenţie. Poate am făcut greşeli de evaluare în privinţa unor oameni, poate nu întotdeauna am luat decizia cea mai potrivită. Nu am luat niciodată decizii singur”, a mai declarat şeful PNL.

Orban a avut atacuri voalate şi la adresa lui Cîţu: „Pentru mine a fost fundamental să nu mă îmbete aerul tare al înălţimilor şi întotdeauna am încercat să rămân cu picioarele pe pământ, pentru că în momentul în care te înconjori într-un cocon de curăţător de scame care te laudă toată ziua, de dimineaţa până seara, pierzi legătura cu realitatea”, a mai afirmat liderul PNL