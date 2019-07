Orban, despre Iohannis: A fost ultima redută a democraţiei şi normalităţii în ultimii ani, a fost omul care a împiedicat coaliţia majoritară să captureze statul

Orban a vorbit, marţi seară, la TVR, despre întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis la Vila Lac.

"Am discutat teme de politică internă, principala temă fiind proiectul de revizuire a Constituţiei. (...) A doua a fost o discuţie legată de problematica la nivel european, în special de mobilizarea pentru susţinerea candidatului PPE şi mobilizarea pentru susţinerea lui Kovesi. Am purtat o discuţie şi despre alegerile prezidenţiale, nu am intrat în detalii de strategie, am stabilit câteva coordonate", a afirmat Orban.

Liderul liberal a spus că există mai multe argumente care îl califică pe Klaus Iohannis să câştige un al doilea mandat.

"În primul rând, a fost ultima redută a democraţiei şi normalităţii în ultimii ani, a fost omul care a apărat democraţia, a împiedicat coaliţia majoritară să captureze statul şi să transforme instituţiile publice în instrumente politice, în braţe armate ale PSD-ului. În al doilea rând prestigiul de care se bucură Klaus Iohannis la nivel internaţional şi al Uniunii Europene. (...) Din punctul de vedere al viziunii, uitaţi-vă ce a făcut Klaus Iohannis la Sibiu ca primar. Problema este că preşedintele dacă nu are un Guvern cu care să poate să colaboreze este foarte greu să pună în practică viziunea, proiectul de ţară, obiectivele”, a mai spus Ludovic Orban.

Acesta a precizat că Guvernul condus de Dacian Cioloş "nu a fost Guvenrul lui Klaus Iohannis", ci a fost "mai mult un guvern de tranziţie" care a fost învestit cu votul PSD-ului.

Orban a spus că România va fi o ţară în care "vor fi respectate drepturile şi libertăţile cetăţenilor" dacă Klaus Iohannis va fi reales.

