Orban, despre criticile lui Cioloş pentru noul ministru al Educaţiei: „Înaintea oricărei poziţionări publice a unui lider din coaliţie este necesar dialogul”

„Aş prefera să nu comentez. Vom discuta aceste lucruri cu partenerii noştri. Eu cred că înaintea oricărei poziţionări publice a unui lider din coaliţie este necesar dialogul, este necesară armonizarea poziţiilor şi este necesară luarea unor decizii care să ne reprezinte în egală măsură”, a declarat Ludovic Orban, întrebat miercuri la Parlament cum vede criticile liderului PLUS aduse lui Sorin Cîmpeanu.

Chestionat dacă la momentul negocierilor de la Vila Lac, Dacian Cioloş a avut o nemulţumire legată de lista de miniştri din Cabinet, preşedintele PNL a răspuns: „Astăzi Parlamentul României a învestit Guvernul. Cred că acesta este cel mai important lucru”.

„Parlamentarii celor trei formaţiuni politice şi parlamentarii din grupul minorităţilor naţionale au avut încredere şi au învestit Guvernul. Aceasta este vestea zilei de astăzi. Putem fi siguri că, odată Guvernul învestit, un Guvern cu puteri depline va avea capacitatea să ia deciziile care erau necesare pe final de an, astfel încât să pună bazele unei reluări a creşterii economice, care să pună de asemenea baze solide pentru derularea campaniei de vaccinare şi pentru revenirea la normalitate pe care o aşteptăm cu toţii”, a completat Orban.

Dacian Cioloş afirmă, miercuri, că are o „nemulţumire” cu privire la prezenţa lui Sorin Cîmpeanu în Guvern, întrucât modul în care acesta a acţionat în ultimii ani „e departe” de felul în care ar trebui să fie un parcurs politic decent, o referinţă pentru educaţia din România.

„Mi s-au cerut explicaţii şi cred că în noua configuraţie în care USR PLUS are responsabilitatea guvernării e nevoie să vorbim deschis şi cu transparenţă şi despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliţie, dar şi despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac. La fel ca o mare parte a societăţii civile, şi eu, personal, am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern – şi, la fel, mulţi colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acţionat politic şi profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent şi o referinţă pentru educaţia din România”, a scris Cioloş, miercuri pe Facebook.